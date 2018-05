IFRRU 2020 já recebeu 74 candidaturas para um investimento de 231 milhões

O Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) 2020 recebeu já 74 candidaturas, das quais resultam sete contratos de financiamento assinados, no valor de 231 milhões de euros de investimento, informou esta quinta-feira a estrutura de gestão.

Além dos sete contratos assinados, o IFRRU 2020 tem 482 projetos em ‘pipeline’, ou seja, em fase de avaliação, que correspondem a uma intenção de investimento total de 1.487 milhões de euros, de acordo com dados apurados desde novembro até ao final de abril deste ano.

Segundo informação disponibilizada pela estrutura de gestão do IFRRU 2020, três dos contratos de financiamento assinados localizam-se na Região Autónoma da Madeira e os restantes quatro dividem-se pelas regiões Norte, Lisboa, Alentejo e Algarve.

Criado no âmbito do Portugal 2020 (acordo de parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia), o IFRRU 2020 é um instrumento financeiro que visa “contribuir para a revitalização das cidades e para a reabilitação integral de edifícios, com uma forte aposta na eficiência energética, através da disponibilização de empréstimos com condições mais favoráveis face às existentes no mercado (em termos de taxas de juro, maturidades e períodos de carência)”, dispondo de uma verba total de 1,4 mil milhões de euros.

No Portal da Habitação (www.portaldahabitacao.pt), disponibilizado ‘online’ pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), os cidadãos podem aceder a informação detalhada sobre o IFRRU 2020, nomeadamente consultar a agenda de sessões de apresentação das oportunidades de financiamento.

No âmbito do trabalho de incentivo à reabilitação urbana em Portugal, a estrutura de gestão do IFRRU 2020 celebrou uma parceria fechada com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), com o objetivo de iniciar a internacionalização deste instrumento.

“Chegar a novos mercados internacionais e às comunidades de emigrantes portugueses, divulgando e promovendo o IFRRU 2020 e captando novos investimentos em reabilitação urbana em Portugal, são os grandes objetivos deste protocolo”, afirmou a estrutura de gestão, em comunicado.