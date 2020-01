IGCP avança com primeira emissão de dívida do ano

A agência de gestão da dívida pública (IGCP) está a realizar esta quarta-feira uma emissão de dívida sindicada a 10 anos. É a primeira do ano e, tratando-se de uma emissão sindicada, não há montante de colocação definido à partida. Já ontem, a Bloomberg tinha avançado que Portugal, Irlanda e Bélgica estariam a preparar emissões desta natureza.

Na emissão sindicada de obrigações com maturidade em 18 de outubro de 2030, que decorre hoje até ao final do dia, a procura, segundo o Negócios, que cita a Bloomberg, já deverá ultrapassar os 19 mil milhões de euros e, tendo em conta os dados do arranque da operação, a taxa de juro deverá ficar abaixo dos 0,5%. Os resultados finais da operação só serão conhecidos ao final do dia.

Portugal beneficia de, numa altura de tensão no Médio Oriente, os investidores olharem para estas obrigações como ativos de refúgio. E também do facto de o Banco Central Europeu continuar a comprar dívida dos países do euro.

Trata-se da primeira operação do IGCP este ano. Ainda esta semana a agência liderada por Cristina Casalinho divulgou o seu plano de financiamento para 2020, esperando obter 16,7 mil milhões de euros “via emissão bruta de OT [Obrigações do Tesouro], combinando sindicatos e leilões, assegurando emissões mensais”.