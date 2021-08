IGCP adia reembolso de obrigações do tesouro no valor de 1.361 milhões

O IGCP recomprou esta quarta-feira 1.361 milhões de euros em OT. Foram recomprados 1.080 milhões de euros de OT com taxa de juro de 4,95%, com vencimento em 25 de outubro de 2023, e mais 281 milhões de euros de OT com taxa de 5,65%, cujo vencimento seria em 15 de fevereiro de 2024.