IGCP. Anulação de leilões está prevista em instrução e já ocorreu no passado

"Este procedimento encontra-se previsto na instrução n.º1/2015 e circunstâncias análogas verificaram-se no passado, concretamente em 2019 e outubro 2020", disse à agência Lusa fonte oficial do organismo, quando questionado sobre o motivo da não realização dos dois leilões de BT a seis e 12 meses.

Sem especificar o que esteve na base da decisão, o IGCP acrescentou apenas que "não está previsto qualquer leilão de BT até ao final do ano", ou seja, os leilões agora cancelados não serão reagendados ainda para 2020.

Consultada pela Lusa, a instrução nº1/2015 do IGCP, relativa à "Emissão de bilhetes do Tesouro e estatuto de operadores de mercado", prevê no artigo 9.º da Secção II que aquele organismo "divulga no início de cada trimestre um calendário indicativo dos leilões a realizar", podendo este "ser periodicamente ajustado à evolução das necessidades e à correspondente estratégia de financiamento".

Tal como a agência Lusa noticiou esta manhã, o IGCP, que gera a dívida pública, anunciou na sexta-feira que os dois leilões de BT a seis e 12 meses previstos para a próxima quarta-feira não se vão realizar.

Numa informação disponibilizada no seu 'site', o organismo afirma que "decidiu não realizar, no próximo dia 18 de novembro, o leilão de BT referentes às linhas a seis e 12 meses".