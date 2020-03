IGCP aumenta financiamento para responder à covid-19

O IGCP vai reforçar o programa de financiamento previsto para este ano devido à pandemia do novo coronavírus.

A agência que gere a dívida pública anunciou esta terça-feira que “em resposta ao acréscimo de financiamento necessário para 2020, causado pela pandemia da covid-19, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) irá ajustar o programa de financiamento de 2020”, esclarecendo que tal será feito através da emissão de obrigações do tesouro (OT) e bilhetes do tesouro (BT).

No decorrer do ano, o IGCP irá aumentar o montante de emissão de OT procedendo ao acréscimo de 250 milhões de euros por leilão, ao mesmo tempo que irá acelerar a execução do programa de financiamento de médio e longo prazo”, refere a agência, acrescentando que em 2020 “o financiamento líquido resultante da emissão de BT registará um acréscimo de 1,3 mil milhões de euros (projeção inicial) para 3,1 mil milhões de euros”.

Este reforço pode ainda ser alterado. “O IGCP atualizará o programa financiamento sempre que tal se justifique em função dos desenvolvimentos”, anuncia a agência liderada por Cristina Casalinho.

Para o segundo trimestre, que começa agora em abril, o tesouro prevê “emissões de OT através da combinação de sindicatos e leilões, sendo esperadas colocações de 1250 a 1500 milhões de euros por leilão.”

O calendário é o seguinte:

Notícia atualizada às 14h41