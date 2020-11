IGCP: Papel do programa de compra de ativos do BCE é apoio fundamental

dinheiro notas

"Ter o BCE a comprar 80% das emissões brutas de financiamento dos estados europeus é um apoio absolutamente fundamental", referiu a presidente do IGCP numa intervenção na 16.ª Conferência Anual da Ordem dos Economistas sobre o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), que decorreu hoje em Lisboa.

Posteriormente, no encerramento desta conferência, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, referiu que "a ação dos bancos centrais deverá continuar a mostrar toda a disponibilidade, flexibilidade e rapidez de atuação" a que se assistiu até aqui, acrescentando que, em dezembro, o conselho do BCE irá reavaliar as perspetivas económicas e o balanço de riscos, com base nos quais "recalibrará os seus instrumentos para assegurar que as condições de financiamento permanecem favoráveis para apoiar a recuperação económica e neutralizar o impacto negativo da pandemia na trajetória de inflação".

Mário Centeno disse ainda que as medidas incluem "a possível expansão do programa de compras de ativos (PEPP), com a flexibilidade que foi introduzida na primavera, e que tem demonstrado excelentes resultados".

Referindo-se ao OE2021, Cristina Casalinho considerou tratar-se de um Orçamento de continuidade, mantendo políticas de apoio à economia e às empresas iniciadas em 2020 e, ao mesmo tempo, abrindo caminho para regressar à trajetória de redução da dívida pública.

Já o economista Ricardo Arroja, que interveio no mesmo painel que a presidente do IGCP, considerou que, visto numa perspetiva de mais médio prazo, a proposta do OE2021 não serve o país, dando como exemplo a falta de medidas que permitam adequar as aptidões dos trabalhadores a novos desafios que lhes possibilitem enfrentar esta crise.

Neste contexto, lamentou o facto de o programa de apoio ao emprego e à formação profissional ATIVAR dispor de uma dotação de 295 milhões de euros, verba inferior à considerada para o novo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores.

"Isto marca a perspetiva mais assistencialista que o Governo está a seguir", disse para defender que "seria mais adequado" que houvesse mais medidas focadas no reforço de competências que permitissem às pessoas adequar-se a novos desafios.

O economista lamentou também que o Governo pareça focado em tentar "criar uma barreira à falência" de empresas com as medidas de apoio criadas na sequência da pandemia, acreditando que, desta forma, está a ajudar empresas "zombie" que já não são sustentáveis.

Na abertura desta 16.ª conferência da Ordem dos Economistas dedicada ao Orçamento do Estado, o bastonário, Rui Leão Martinho, salientou a vertente social desta proposta orçamental, fruto da atual situação, referindo ainda tratar-se de um orçamento de continuidade.