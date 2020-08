IGCP realiza dois leilões de bilhetes do tesouro entre 1.000 e 1.250 milhões

O IGCP promove dois leilões de linhas de bilhetes do tesouro (BT) com maturidades em novembro de 2020 e julho de 2021 e um montante indicativo global entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

Segundo a informação disponível na página eletrónica da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), os leilões estão agendados para as 10:30 e referem-se a linhas de BT com maturidades em 20 de novembro de 2020 (BT 20NOV2020) e em 16 de julho de 2021 (BT 16JUL2021).

De acordo com o calendário indicativo no ‘site’ do organismo, que gere a dívida pública, o leilão seguinte deverá ocorrer em 16 de setembro deste ano, por um valor entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros.

No dia 22 de julho, Portugal colocou 1.250 milhões de euros, máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro a seis e 10 anos.

Segundo a página do IGCP, na agência Bloomberg, foram colocados 430 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) com maturidade em 21 de julho de 2026 (cerca de seis anos) à taxa de juro de -0,108%, inferior à registada em 10 de junho, de 0,137%, quando foram colocados 585 milhões de euros.

A procura cifrou-se em 1.168 milhões de euros, 2,72 vezes o montante colocado.

Com maturidade em 18 de outubro de 2030 (cerca de dez anos), Portugal colocou 820 milhões de euros à taxa de juro de 0,352%, inferior à registada no anterior leilão comparável, também em 10 de junho, quando foram colocados 920 milhões de euros em OT a 10 anos à taxa de juro de 0,595%.

A procura atingiu 1.616 milhões de euros, 1,97 vezes o montante colocado.