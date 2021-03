IGCP realiza dois leilões na próxima semana, com montante até 1500 milhões de euros

Cristina Casalinho, IGCP © PAULO SPRANGER/Global Imagens

Dinheiro Vivo 12 Março, 2021 • 17:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou, através de comunicado, que vai realizar na próxima quarta-feira, dia 17 de março, dois leilões de bilhetes do Tesouro, com um montante indicativo global entre 1250 milhões e 1500 milhões de euros.

Na nota enviada, o IGCP, ​​​​​​​liderado por Cristina Casalinho, indica que os leilões serão feitos pelas 10h30 de dia 17 de março, "das linhas de BT com maturidades em 17 de setembro de 2021 e 18 de março de 2022, com um montante indicativo global entre EUR 1250 milhões e EUR 1500 milhões."

De acordo com a agência Lusa, no dia 17 de fevereiro, o IGCP colocou 1250 milhões de euros em dívida a três e 11 meses, continuando a financiar-se a taxas negativas em mínimos históricos.

Nessa altura, de acordo com a informação disponível na página da agência financeira Bloomberg, foram colocados 625 milhões de euros em BT com maturidade em 21 de janeiro de 2022 (11 meses), a uma taxa média de -0,524% e 625 milhões de euros em títulos com maturidade em 21 de maio de 2021 (três meses) a uma taxa média de -0,543%. A três meses, a procura excedeu em 2,87 vezes a oferta e, a 11 meses, a procura excedeu em 2,75 vezes a oferta.

Nos anteriores leilões de BT a estes prazos, em 19 de agosto de 2020, Portugal colocou 300 milhões de euros a três meses a uma taxa média de -0,501% e 950 milhões de euros a 11 meses a uma taxa de juro de -0,473%.

Naquela data, a procura de Bilhetes do Tesouro atingiu 1178 milhões de euros a três meses, 3,93 vezes o montante colocado, e 1948 milhões de euros no prazo mais longo, o dobro do montante colocado.

Em 20 de janeiro, Portugal colocou 1 500 milhões de euros, igual ao montante máximo anunciado, em BT, mas a seis e 12 meses, com os juros a descerem para mínimos de sempre.

Depois disso, no dia 03 de fevereiro, Portugal colocou numa operação sindicada 3 000 milhões de euros em dívida com maturidade em abril de 2052 (mais de 30 anos) a uma taxa de juro de 1,006%, tendo a procura atingido mais de 13 vezes o montante colocado (mais de 40.000 milhões de euros).

(Com Lusa)