IGCP realiza hoje 2 leilões de obrigações do tesouro entre 1.000 e 1.250 milhões

O IGCP promove hoje dois leilões de obrigações do tesouro (OT) com maturidades em outubro de 2030 e em fevereiro de 2045 e um montante indicativo global entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

Segundo a informação disponível na página eletrónica da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), os leilões estão agendados para as 10:30 e referem-se a linhas de OT com maturidade em 18 de outubro de 2030 (OT 0,475% 18out2030) e em 15 de fevereiro de 2045 (OT 4,1% 15fev2045).

No último leilão de obrigações do tesouro, em 26 de agosto passado, Portugal colocou 1.250 milhões de euros em OT a sete e 10 anos, conseguindo o montante máximo indicativo anunciado pelo instituto.

De acordo com o IGCP, foram então colocados 800 milhões de euros em OT com maturidade em 15 de fevereiro de 2030 (10 anos) à taxa de juro (‘yield’) de 0,336% e 450 milhões de euros em OT com maturidade em 15 de outubro de 2027 (sete anos) à taxa de juro de 0,095%.

Na emissão a 10 anos, a procura excedeu a oferta em 2,02 vezes e na emissão a sete anos em 2,60 vezes.