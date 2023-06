IGCP vai lançar app para subscrever Certificados de Aforo

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Vem aí uma app para subscrever Certificados de Aforro no telemóvel. A novidade é avançada pelo ECO, que explica que ainda não há data para a sua implementação.

A nova app foi anunciada aquele jornal pelo IGCP (Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública) e adiantou ainda que a plataforma AforroNet vai ser melhorada, com com mais funcionalidades.

Atualmente, a AforroNet permite subscrever produtos de aforro do Estado e resgatar certificados, embora primeiro seja necessário abrir uma Conta Aforro num balcão dos CTT.

Para implementar estas novidades, o IGCP abriu a 12 de junho, concurso internacional para encontrar uma empresa que preste "serviços de consultoria para a definição da estratégia e do plano de trabalhos em vista da transformação digital do IGCP". A agência estipulou 600 mil euros como preço base e tem um prazo de execução de quatro meses.

Portugal não vai aos mercados

Há três meses que o IGCP não realiza emissões de obrigações, o que quer dizer que este é o tempo em que Portugal não tem recorrido aos mercados para se financiar.

Ainda de acordo com o ECO, a corrida aos Certificados de Aforro por parte dos portugueses, as famílias acabaram por substituir os grandes investidores no financiamento do Estado, tendo até ajudado a reduzir o risco. Assim, o país chegou a abril com dois terços das necessidades de financiamento de 24 mil milhões de euros já cobertas, sobretudo com obrigações e medium term notes (na ordem dos 7,7 mil milhões) e certificados (8,5 mil milhões).

A última vez que Portugal esteve tanto tempo ausente dos mercados foi em 2014.