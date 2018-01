Igualdade salarial. Uma corrida onde Portugal pode “ir além da Alemanha”

Quanto tempo dura a eternidade? Segundo o Fórum Económico Mundial, 216 anos, nove meses, duas semanas e cinco dias, à data desta edição. É quanto falta para que mulheres e homens atinjam o patamar da igualdade salarial. Nos últimos dias deram-se alguns passos para que o tempo passe mais depressa.

Da Islândia chegaram as primeiras notícias. A ilha nórdica, que já ocupa o primeiro lugar do ranking mundial da paridade, tornou-se o primeiro país a obrigar as empresas a ter um certificado de igualdade salarial. A Alemanha seguiu-lhe o exemplo. O país liderado por Angela Merkel criou uma lei que exige às grandes empresas que informem as trabalhadoras sobre quanto ganham os colegas do sexo masculino. Portugal já vai a meio caminho. Em paralelo com a lei das quotas, estão a ser estudadas outras medidas, fora dos gigantes do PSI20.

O Conselho de Ministros aprovou esta semana a Estratégia para a Igualdade, que inclui medidas a adotar até 2030. O diploma, que estará em consulta pública a partir de segunda-feira, quer acabar com a diferença salarial de 16,7% entre homens e mulheres que se pratica em Portugal. Algumas das propostas vão beber inspiração ao norte da Europa.

“O nosso diploma inclui o direito dos trabalhadores fazerem uma denúncia e pedirem um parecer à CITE, caso sintam que estão a ser discriminados em termos salariais. A CITE pede uma justificação à empresa, com base num sistemas de classificação de funções que tem por base critérios objetivos. Acho que até podemos ir além da Alemanha, no que toca aos efeitos que esta medida pode ter”, explica ao Dinheiro Vivo Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.

A proposta aprovada em dezembro no Parlamento, a ser aprovada, irá ainda obrigar as empresas com mais de 250 trabalhadores a enviar anualmente dados estatísticos sobre a política remuneratória para a Autoridade para as Condições do Trabalho.

A secretária de Estado admite que o certificado de igualdade da Islândia também está a ser analisado. “Queremos criar outros instrumentos que promovam a igualdade salarial e temos previstos alguns projetos para arrancar ainda este ano. Vamos também promover estudos para determinar o impacto económico da igualdade, isso será um fator de sensibilização incrível”, revela Rosa Monteiro.

Em Portugal, o peso da desigualdade nos salários não é conhecido, mas a nível mundial existem algumas pistas. Um estudo da consultora McKinsey revela que até 2025, a economia global poderá ganhar até 10,7 biliões de euros se os países conseguirem erradicar as diferenças no mercado de trabalho.

O modelo islandês que certifica os salários iguais pode ser um ponto de partida, e não é de todo estranho para Luìza Palma. A economista portuguesa, que em Portugal lidera o All Ladies League e coordena o Women Economic Forum em Portugal, anda há um ano a correr o mundo com um modelo económico em tudo semelhante ao islandês. O Banco Mundial e as Nações Unidas já ouviram falar dele.

“É um modelo económico a nível de governance que dá às empresas um selo de qualidade caso cumpram os critérios de igualdade de género. É necessário haver um relatório e contas que revele as diferenças salariais que existam entre homens e mulheres que ocupem os mesmos cargos”, explica ao Dinheiro Vivo. Luìza Palma aplaude a estratégia do Governo e pede “bom senso” às empresas, para que no que toca à igualdade, os dias não tenham 100 anos.