IHRU despendeu mais de 1,5 milhões no apoio a 748 famílias

O Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) apoiou 748 famílias no pagamento de renda habitacional em 2020, em resposta ao impacto da pandemia pelo novo coronavírus, despendendo para o efeito mais de 1,5 milhões de euros, anunciou o Ministério das Infraestruturas e Habitação.

Entre abril e dezembro de 2020, o IHRU recebeu 3076 pedidos de apoio, referentes a 2370 famílias, mas só 32% dessas solicitações tiveram luz verde.

Segundo comunicado do ministério presidido por Pedro Nuno Santos, 1187 candidaturas foram arquivadas, rejeitadas, indeferidas ou alvo de desistência do respetivo requerente. Neste processo, contabilizam-se também 1065 pedidos que, para já, foram devolvidas aos requerentes e que aguardam eventual reformulação ou envio de dados adicionais relevantes. Há ainda 76 candidaturas que estão em avaliação.

De acordo com o comunicado, "os principais fatores que levam ao indeferimento ou rejeição das candidaturas prendem-se com a existência de desconformidades quanto ao comprovativo da relação contratual, à quebra de rendimentos ou à declaração de honra".

O ministério adianta ainda que se mantém em vigor o regime de apoio a arrendatários com comprovada quebra de rendimentos, que podem recorrer aos empréstimos sem juros do IHRU para pagamento de rendas até 1 de julho de 2021.

Neste âmbito, foi estabelecido "um regime equitativo e progressivo de conversão dos empréstimos do IHRU em comparticipações financeiras não reembolsáveis (a fundo perdido), podendo a referida comparticipação corresponder à totalidade do valor do empréstimo no caso de agregados familiares em que a taxa de esforço é igual ou superior a 100%".

Esta conversão em subsídio a fundo perdido aplica-se também aos empréstimos já atribuídos.