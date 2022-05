IL quer reduzir taxa do IRC para 15% e acabar com derrama estadual

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo © Lusa

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Maio, 2022 • 18:44

A Iniciativa Liberal quer reduzir a taxa de IRC para 15% e acabar com a derrama estadual, propondo ainda como alteração orçamental baixar o IRS para 14,5% a quem recebe menos de metade do salário base de um deputado.

Num documento enviado à agência Lusa com as principais linhas das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), cujo prazo de entrega no parlamento termina esta sexta-feira, a Iniciativa Liberal (IL) explica que o seu objetivo é "devolver rendimentos aos portugueses" e recuperar as aprendizagens dos alunos, listas de espera, incentivos ao emprego de qualidade, robustez das empresas e a vontade de investir e de crescer dos empresários.

A proposta para "baixar o IRS com uma única taxa, de 14,5%, a todos os contribuintes que auferem um rendimento inferior a metade do salário base de um deputado", que são cerca de 3600 euros brutos, é uma das apostas do partido para este orçamento.

Esta semana, após uma reunião com o Governo sobre o OE2022, o deputado liberal mostrou-se "bastante otimista" quanto a um voto favorável do PS na sua proposta de taxa única de IRS para trabalhadores que ganhem até metade do salário de um deputado, considerando que se tal não acontecer será uma "enorme hipocrisia".

"Ao nível das empresas e da competitividade fiscal, a IL pretende reduzir impostos, majorar mais os benefícios do interior, simplificar taxas e contribuições e defende a simplificação de devolução do IVA em cobranças duvidosas. À redução de carga fiscal acresce um pacote de medidas de simplificação para as empresas e profissionais liberais", anuncia.

Entre as propostas concretas para empresas, o partido liderado por João Cotrim Figueiredo propõe a "redução da taxa geral de IRC para 15%" e também a "redução para 12,5% da taxa de IRC aplicável às Pequenas e Médias Empresas até aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável e a empresas no interior até aos primeiros 250 mil euros de matéria coletável".

Os liberais querem ainda simplificar a "devolução de IVA dos créditos de cobrança duvidosa, valores esses que as empresas já adiantaram ao Estado" e o "abatimento dos prejuízos fiscais aos lucros tributados nos cinco anos anteriores, com a consequente devolução do IRC liquidado anteriormente, bem como o fim da caducidade dos prejuízos fiscais".

A IL insiste ainda na eliminação da derrama estadual e pede ainda o alargamento da isenção do agravamento das taxas de Tributação Autónoma.