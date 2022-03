Ilha ibérica de energia tem licença para intervir no gás

© Vítor Higgs

O Conselho Europeu autorizou ontem uma exceção ibérica para intervenções no mercado de eletricidade, acomodando assim a proposta luso-espanhola para fixar preços máximos de gás nos mercados grossistas, com efeito nos preços da eletricidade gerada a partir deste combustível fóssil. Os detalhes serão conhecidos para a semana, quando Lisboa e Madrid formalizarem o pedido para medidas temporárias de emergência para suster os preços. Bruxelas promete ser expedita na autorização.

A excecionalidade ibérica foi um dos pontos difíceis de mais de sete horas de discussões numa reunião do Conselho Europeu que, ontem, debateu soluções de curto, médio e longo prazo para assegurar que o mercado de energia europeu se desliga da Rússia e oferece também resistência à acelerada escalada de preços, com consequências que vão desde o encolher do rendimento das famílias à travagem das atividades industriais mais dependentes de energia.

No final, houve acordo para "tratamento especial" a Portugal e a Espanha, confirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, referindo que na decisão pesaram as fracas ligações ao mercado único de eletricidade, via França - com 3% de utilização, nos dados avançados pelo governo de Madrid -, bem como o forte mix de renováveis dos dois países.

"No presente contexto de preços muito elevados de eletricidade, a Comissão está preparada para avaliar urgentemente a compatibilidade de medidas temporárias de emergência no mercado de eletricidade que sejam notificadas pelos Estados-membros, incluindo para mitigar o impacto dos preços dos combustíveis fósseis na produção de eletricidade", concluiu o Conselho Europeu.

Nessa avaliação, Bruxelas promete "um procedimento acelerado", conquanto sejam cumpridas condições: "as medidas reduzam os preços de eletricidade do mercado spot para empresas e consumidores e não afetem as condições de mercado ao ponto de ser contrário ao interesse comum". "Ao fazer esta avaliação, a natureza temporária das medidas e o nível de interconectividade de eletricidade com o mercado único da eletricidade será tido em conta".

O primeiro-ministro português, António Costa, indicou que a proposta de fixação de preços máximos do gás será apresentada à Comissão Europeia já na próxima semana."Serão medidas temporárias", sublinhou, e que "em circunstância alguma nos devem tirar a motivação para resolver o problema estrutural: avançar nas interconexões" com França e resto do continente europeu.

Também Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, saudou o reconhecimento da "singularidade" ibérica no mercado de eletricidade europeu pelos restantes Estados-membros da União e insistiu na necessidade das interligações, cuja importância é neste momento também já reconhecida em Paris.

As opções da Comissão Europeia para o desligamento efetivo dos preços do gás dos preços da eletricidade só serão apresentadas em maio, em proposta de reforma do mercado de energia, segundo o calendário que já estava previsto e que foi confirmado na cimeira europeia. Serão ainda restringidas as regras de armazenamento, com a obrigação de o bloco assegurar reservas de gás natural a 80% no próximo inverno, e de 90% no seguinte.

As conclusões dos 27 voltam ainda a aconselhar os Estados-membros a recorrerem à tributação extraordinária de lucros inesperados dos produtores elétricos perante a alta de preços, para que, com essas receitas fiscais, possam financiar medidas de apoio às empresas e famílias afetadas pelo aumento de preços agravado com a invasão russa da Ucrânia.

Noutras medidas acordadas, os 27 vão avançar para compras conjuntas de energia, estabelecendo uma plataforma comum de aquisições. Será uma união que, defendeu von der Leyen, permitirá à União Europeia usar o seu peso para obter preços mais favoráveis. Enquadrado nesta plataforma, estará também o acordo de fornecimento com os Estados Unidos: 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito neste ano, num décimo dos atuais fornecimentos russos, com o compromisso da parte do bloco de aumentar as compras em 50 mil milhões de metros cúbicos por ano.

Falta saber quanto custará. Neste ano, certamente, sairá mais caro. Desde logo, porque o gás liquefeito que Washington pretende enviar será desviado de contratos com outros países, à semelhança do que tem sucedido nos reforços de oferta norte-americana até aqui, salientavam ontem analistas do Goldman Sachs citados em vários media internacionais. Além disso, a falta de capacidade de armazenamento e de ligações, deverá obrigar a soluções mais dispendiosas para transporte e regaseificação do GNL à chegada.

Mas, a UE espera que a fórmula de preços a encontrar reflita as condições esperadas no mercado no longo prazo, bem como "a estabilidade da cooperação". Uma das condições já acertadas com os Estados Unidos é a de que o preço do gás a fornecer "inclua a consideração" das cotações de referência do mercado spot de gás natural americano, Henry Hub, "e outros fatores estabilizantes". No último ano, o preço quase duplicou, subindo cerca de 89%. Já os preços de referência do mercado de futuros do gás europeu mais do que quintuplicaram no mesmo período.

Gás natural



155

-Mil milhões de metros cúbicos

É este o volume da dependência anual de gás russo, que deverá cair em um terço até 2023.



15

-Mil milhões de metros cúbicos

É o compromisso adicional de fornecimento de gás liquefeito assumido pelos EUA para este ano.



427%

-Subida do gás natural europeu

Os preços dos futuros de gás europeu (entrega em março de 2025) dispararam num ano.