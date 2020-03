Ilhas decretam quarentena para quem chega, Porto quer estado de emergência

Quarentena obrigatória para todos os que desembarcam na Madeira e nos Açores. O Ministério da Administração Interna comunicou hoje a decisão dos governos regionais de decretar a colocação de todos os passageiros chegados aos aeroportos das duas regiões autónomas em quarentena, independentemente de terem qualquer registo de sintomas ou contactos com pessoas infetadas.

“Nesse contexto, o governo da República desaconselha fortemente os cidadãos nacionais não residentes naqueles arquipélagos a voarem para as regiões autónomas, dado não ser possível assegurar depois a sua evacuação durante o período de quarentena”, acrescenta o governo, em comunicado.

Apesar de ainda não haver casos nas ilhas, o presidente do governo regional dos Açores, Vasco Cordeiro, já pedira ao governo que aceitasse a suspensão de todos os voos para o arquipélago, de forma a preservar os açorianos. Também já o presidente da região autónoma da Madeira, igualmente ainda livre da pandemia, fizera pedido semelhante. Miguel Albuquerque já anunciara também que até ao final do mês todos os habitantes da Madeira e Porto Santo não terão de pagar água e luz – uma medida tomada noutras regiões, como Macau, um caso de sucesso no combate ao Covid-19, para ajudar a população a passar este momento de contenção.

Porto pede estado de emergência nacional

Também no continente se pede reforço das medidas de contenção. Desta vez, é o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, a pedir ao primeiro-ministro, António Costa, que decrete o “estado de emergência nacional” para dar mais poder às autoridades na adoção de medidas para travar a pandemia de Covid-19.

O Porto é uma das regiões que mais casos tem registado, estando neste momento com 77 confirmações, apesar de a área de Lisboa estarem a crescer a maior ritmo (73 casos confirmados, num total nacional de 169).

“Entende a Câmara Municipal do Porto (…) que deveria ser antecipado o decreto de declaração do Estado de Emergência Nacional, permitindo que a Polícia Municipal possa impor maior autoridade e para que mais medidas restritivas possam ser mais efetivas”, lê-se num comunicado divulgado hoje pela Câmara Municipal do Porto, citado pela Lusa.

Segundo a autarquia do Porto, “os abnegados e incansáveis trabalhadores municipais e os agentes da Polícia Municipal têm reportado um conjunto de situações que implicam mais poder público para que possa ser imposta uma maior distância social em 100% da cidade, como recomendado pela Organização Mundial de Saúde”. “Sendo essa uma exclusiva competência do governo, o presidente da Câmara do Porto pediu hoje por escrito ao senhor primeiro-ministro que antecipe essa medida [de estado de emergência] que, noutros países, tem sido tomada tarde de mais”, acrescenta a câmara o mesmo comunicado.

Rui Moreira solicitou também hoje à ministra da Saúde, Marta Temido, para que “acelere as medidas de contenção a nível nacional”, a exemplo do que foi feito na cidade do Porto, e que as imponha a “todos os municípios que tardam em agir”.

A autarquia do Porto tem sido pioneira em Portugal na adoção de medidas para travar a pandemia de Covid-19, recorda Rui Moreira, referindo que depois de aplicar o plano de contingência interno preconizado pela Direção Geral de Saúde, foi a “primeira a adotar, a 10 de março, a cessação de todos os eventos culturais e o encerramento de museus e do Teatro Municipal, entre outros equipamentos, e a limitar os serviços municipais de atendimento público”.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo. O número de infetados ultrapassou as 150 mil pessoas, com casos registados em mais de 137 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados. Com Lusa