iMan Norte Hub quer fomentar a digitalização das empresas na região Norte

Um conjunto de instituições portuguesas criou uma rede de inovação digital que pretende fomentar a adoção de tecnologias por parte das empresas de digitalização e robótica do Norte do país, potenciando a economia e o emprego na região.

Através desta rede, designada iMan Norte Hub, pretende-se igualmente fornecer às empresas, às associações industriais e aos organismos governamentais, informações sobre conhecimento tecnológico, instalações experimentais, casos piloto e oportunidades de financiamento na região, informou esta terça-feira o consórcio responsável pela iniciativa.

Segundo dados da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), 35% da população portuguesa vive no Norte do país, o que corresponde a 3,6 milhões de habitantes.

Os mesmos dados mostram que, relativamente às exportações, 39% saem da região Norte, que é constituída por 86 municípios e representa 29% do Produto Interno Bruto (PIB) português.

Com esta rede de inovação digital, o consórcio espera tornar a indústria mais focada no cliente, com uma oferta diferenciada, mais sustentável e com um impacto ainda maior na economia e no emprego da região.

Entre os principais serviços disponibilizados constam a elaboração de diagnósticos e roteiros tecnológicos, a procura de fornecedores e parceiros, a validação e demonstração de soluções inovadoras, estudos setoriais e tecnológicos e o apoio ao desenvolvimento de novos negócios.

Estes serviços serão fornecidos pelos parceiros da iMan Norte Hub, como os centros de competências, as incubadoras, as associações empresariais, as empresas fornecedoras de tecnologias de produção e prestadoras de serviços de consultoria e engenharia.

“Este ecossistema de negócio surge das fortes competências regionais em áreas científicas associadas às TIC [Tecnologias de Informação e Comunicação] e tecnologias de produção, tais como eletrónica e automação, ciências da computação, equipamentos de produção e da oferta local existente em soluções tecnológicas especializadas para a indústria da manufatura”, explicou Fernando Sousa, do Pólo das Tecnologias de Produção (PRODUTECH), uma das entidades coordenadoras da rede digital.

A iMan Norte Hub surge no contexto do plano de ação da Comissão Europeia para a digitalização da indústria europeia e da estratégia para a criação de um mercado único digital.

De acordo com a Comissão Europeia, “é necessário adequar o mercado único europeu à era digital eliminando barreiras regulamentares e passando dos atuais 28 mercados a um mercado único”.

Além do PRODUTECH, coordenam esta rede o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC), o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM), o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CITEVE), o Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP) e o Centro Tecnológico da Cortiça (CTCOR).

A iMan Norte Hub vai ser lançado oficialmente a 25 de maio, às 14:00, no Auditório Infante D. Henrique, na Marina de Leça da Palmeira (Matosinhos).