IMI: Pedir avaliação da casa pode levar a poupança média de 78 euros

Desde o início do ano, mais de 26 mil portugueses simularam o valor justo de IMI a pagar pelas suas casas, de acordo com a Deco Proteste, que disponibiliza um simulador para o efeito – www.paguemenosimi.pt. Destes, “sete em cada 10 confirmaram que estão a pagar imposto a mais”, revela a associação de defesa do consumidor.

A média das poupanças reveladas pelo simulador é de 78 euros. A poupança média mais elevada ocorre no distrito de Faro (90 euros). Destacam-se ainda os distritos de Setúbal, Vila Real, Santarém, e ainda o arquipélago dos Açores, com poupanças acima dos 80 euros.

Em Lisboa, a poupança média é de 80 euros, enquanto no Porto é de 79 euros. O distrito onde a poupança é menor é Bragança (55 euros).

A associação lembra que o preço do metro quadrado aumentou a 1 de janeiro de 2019, de 603 euros para 615 euros. “No entanto, as Finanças não atualizaram esta parcela (que influencia o cálculo de IMI) em todos os imóveis”, nota. Nesse sentido, o simulador foi atualizado para que os contribuintes possam confirmar se estão a pagar o valor justo de IMI.

A Deco lembra que se os contribuintes “apresentarem nas Finanças um pedido para nova avaliação das casas antes de 31 de dezembro, estes proprietários obterão poupanças no IMI já em 2020”.