IMI. Preço por metro quadrado mantém-se em 2020

O valor médio de construção vai manter-se congelado este ano. A decisão foi publicada esta segunda-feira, 13 de janeiro, em Diário da República e significa que em 2020 o valor de referência para efeitos de avaliação de imóveis ou de IMI fica em 492 euros.

“É fixado em (euro) 492,00 o valor médio de construção por metro quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar no ano de 2020”, refere a portaria assinada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

De acordo com o diploma, “aplica-se a todos os prédios urbanos cujas declarações modelo 1, a que se referem os artigos 13.º e 37.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, sejam entregues a partir de 1 de janeiro de 2020.”

Este valor entra na fórmula de cálculo do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Ao valor agora definido, acrescem 25% (492,00 + 25%), o que coloca o valor base para efeitos de avaliação dos prédios em 615 euros.

O valor médio de construção aumentou em 2019 depois de oito anos inalterado, devido à crise no mercado imobiliário.

Esta quantificação ajuda a calcular o imposto a pagar durante o ano que vem mas, apesar de ser um dos itens com maior peso, está longe de ser o único. A taxa de IMI é fixada anualmente por cada município – veja o caso de Lisboa – e há ainda outras componentes que podem alterar o imposto a pagar. A eficiência energética, por exemplo.