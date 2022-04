Imigrantes garantiram 1300 milhões para a Segurança Social em 2021

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a audição na Comissão de Trabalho e Segurança Social sobre a resposta económica e social à pandemia da doença Covid-19 © Mário Cruz/Lusa

A participação de imigrantes no mercado de trabalho nacional assegurou no ano passado 1300 milhões de euros em contribuições sociais, com este universo de trabalhadores a representar já um décimo do universo daqueles que descontam para a Segurança Social.

O número foi avançado nesta quarta-feira pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em audição parlamentar sobre a proposta de Orçamento da Segurança Social para 2022.

"Em 2015, tínhamos 191 mil estrangeiros a contribuírem para a Segurança Social. Nos números fechados de 2021, temos 473 mil. Neste momento, 10% das pessoas que estão a contribuir para a Segurança Social são cidadãos estrangeiros imigrantes que fazem farte deste esforço coletivo do sistema de proteção social. Em termos de tradução das suas contribuições, significaram 1300 milhões de euros em 2021", indicou a governante.

O valor de 1300 milhões de euros representará mais de 6% das contribuições entregues no ano passado à Segurança Social, acima dos 19,9 mil milhões de euros, de acordo com os dados de execução orçamental incluídos no relatório da proposta de Orçamento do Estado.

Na audição, Mendes Godinho atualizou também dados relativos à plataforma do Instituto de Emprego e Formação Profissional que reúne até aqui mais de 29 mil ofertas de trabalho destinadas a cidadãos ucranianos obrigados a abandonar o seu país devido à invasão russa.

"Neste momento, temos já 1400 contratos de trabalho celebrados com estes cidadãos ucranianos que, logo no primeiro momento, decidiram começar a trabalhar. Além disto, temos 5700 cidadãos ucranianos em cursos de língua portuguesa", informou.

Na audição parlamentar, Mendes Godinho salientou a importância da atração da imigração para a sustentabilidade da Segurança Social, que nas últimas projeções do governo estará agora assegurada até meados da década de 1950.

A diversificação de fontes de financiamento da Segurança Social será entretanto objeto de trabalho de uma nova comissão a ser criada, segundo avançou a ministra nesta manhã. Atualmente, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social recebe já receitas relativas ao adicional do IMI, IRC, de uma contribuição extraordinária sobre o sector bancário e passará ainda a recolher IRS das mais-valias sobre transações especulativas de valores mobiliários, segundo prevê a proposta de Orçamento que será votada na generalidade no final desta semana.