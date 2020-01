Imobiliárias contra fim de vistos gold na compra de habitação em Lisboa e Porto

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) está contra a possibilidade de as alterações às regras de atribuição de residência por investimento – os chamados vistos gold – resultarem no fim dos vistos através da compra de habitação em Lisboa e Porto.

Em comunicado, esta sexta-feira, a organização defende que até pode haver novos limites mínimos ao investimento nestes dois concelhos, mas opõe-se ao fim dos vistos gold para quem investe no imobiliário nestes dois grandes centros urbanos do país.

“Não me chocaria que nestes municípios em particular, o valor mínimo de investimento passasse de 500 mil euros para um milhão. No entanto, discordaria em absoluto que se acabasse com a possibilidade de investir nestes concelhos ao abrigo deste programa. Seria um sinal muito negativo para o mercado”, considera Luís Lima, presidente da APEMIP, citado no comunicado.

O programa apresentado pelo governo para a atual legislatura prevê que o investimento passe a ser dirigido preferencialmente para regiões de baixa densidade, para a criação de emprego e para a requalificação urbana e de património. Mas a proposta do Orçamento do Estado para este ano, que é votada esta sexta-feira na generalidade, não contém ainda qualquer menção de limitações nas grandes cidades. Propõe antes uma nova componente para o regime, a de investimento em atividades ambientais.

A intenção de rever o regime, porém, leva a APEMIP a pedir “cautela” – aliás, num momento em que se agigantam as críticas contra o regime de investimento que só no ano passado canalizou quase 661 milhões de euros para imobiliário (4,5 mil milhões de euros desde a sua criação) e que é citado como um dos fatores que têm aquecido os mercados de habitação das principais cidades do país.

A APEMIP diz não conhecer as propostas para mudar as regras, mas vai dizendo já que, a haver diferenciação geográfica no regime dos vistos gold, o governo deve visar concelhos e não regiões e grandes áreas metropolitanas.

Luís Lima diz temer que a delimitação das zonas que garantem acesso à residência via investimento “acabe por deixar de fora regiões que também precisam de incentivos para que o investimento lhes chegue”. Viana do Castelo, por exemplo, ficaria de fora? E Leiria? Se sim, seria muito injusto, e teria consequências muito negativas considerando a elevada necessidade de investimento e requalificação urbana que estas zonas necessitam”, defende.

Desde 2012, o regime de vistos gold garantiu 8.207 autorizações de residência a investidores (e outras 14.007 a familiares) com a grande maioria, 7.735, a ter como contrapartida o investimento imobiliário. Mais de quatro mil vistos foram atribuídos a cidadãos chineses, seguindo-se brasileiros (863), turcos (380), sul-africanos (320) e russos (296).