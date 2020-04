Imobiliário. 2020 prometia tudo, agora é a incerteza

O início do ano arrancou da melhor forma para o setor imobiliário. Francisco Horta e Costa, diretor geral da CBRE Portugal, diz mesmo que tinha tudo para “ficar registado como um dos melhores anos de sempre”. As empresas apresentavam crescimentos a dois dígitos no volume de negócios, mas chegou a pandemia do novo coronavírus e o país foi obrigado a parar. De portas fechadas, as imobiliárias reinventam formas de chegar ao cliente, incrementam o uso das tecnologias para aproximar agentes e mercado, lançam novas ferramentas. A incerteza é agora uma sombra sobre os operadores, mas a confiança no produto Portugal garante algum otimismo.

“Este ano arrancou muito bem, fechámos o primeiro trimestre com uma faturação 16% superior face ao ano passado”, conta Patrícia Barão, responsável da área residencial da JLL. Também a Re/Max Portugal estava com boas perspetivas. “O ano estava a correr fantasticamente bem, com um crescimento de 15% do volume de negócios e um crescimento de 10% no número de transações”, diz fonte oficial da imobiliária. Tudo apontava “que iria ser o nosso melhor ano de sempre”, sublinha.

Para Francisco Horta e Costa, “2020 tinha tudo para ser um ano excecional para o mercado imobiliário português”. A CBRE “teve resultados no primeiro trimestre que foram superiores a igual período do ano passado”, revela. Eric van Leuven, diretor da Cushman & Wakefield Portugal frisa que a consultora “teve o melhor trimestre de sempre e estava lançada para bater recordes”.

A pandemia do Covid-19, que obrigou à declaração do estado de emergência e à suspensão de múltiplas atividades no país, veio baralhar os dados. Neste momento, há “um sentimento de incerteza” que faz com que as decisões dos investidores fiquem em stand by, atrasando “a concretização de alguns negócios em curso e estagnando o surgimento de novas oportunidades”, diz Francisco Horta e Costa. O responsável admite que o panorama atual terá repercussões no setor, mas que ainda são difíceis de avaliar.

A JLL continua a registar “interesse e procura por parte de clientes – tanto compradores como investidores –, embora estejamos agora a sentir uma ligeira dilatação entre o prazo de apresentação dos imóveis e a decisão de se concluir o negócio”. Patrícia Barão releva que, em termos de procura, já houve um abrandamento e foram adiadas algumas decisões de concretização dos negócios.

Investimento de dois mil milhões

Francisco Horta e Costa aponta para que o setor registe no final do ano um investimento de dois mil milhões de euros, “o que ainda assim é muito bom”. Como sublinha o responsável da CBRE, “o investimento não chegará aos três mil milhões de euros que teríamos previsto inicialmente, mas será superior aos 1,3 mil milhões registado em 2007, o melhor ano antes da crise financeira global, uma vez que já superámos esse valor no primeiro trimestre”.

“Portugal não perdeu os seus fatores de atração nem sairá deste contexto descredibilizado, pelo que acreditamos que a situação irá gradualmente retomar a normalidade e grande parte do volume de negócios concertar-se-á na segunda metade do ano”, confia Francisco Horta e Costa. O comportamento que Portugal tiver na gestão e controlo do vírus poderá ser uma boa bandeira para o país, defende por sua vez Patrícia Barão, que lembra que o imobiliário sempre foi o investimento mais estável no longo prazo.

Para a Re/Max, “ninguém poderá neste momento fazer uma perspetiva de como será o ano, depende de muitas variáveis”, mas “a nossa expectativa é que nos primeiros meses após podermos voltar em pleno ao ativo, o mercado sofrerá um pequeno abrandamento” e “muitas oportunidades irão surgir”.

Patrícia Santos, CEO da Zome, reconhece que 2020 será “muito desafiante, no entanto, é demasiado cedo para fazer qualquer projeção do impacto na economia e consequentemente no mercado imobiliário”. Como frisa, “dentro das incertezas que vivemos, uma coisa sabemos: qualquer evento destes (estamos perante um cisne negro) gera muitas novas oportunidades a todos os que souberem adaptar-se a uma nova realidade”.

Preços em queda ligeira

Com o setor do turismo abalado pela pandemia, é previsível que os produtos imobiliários até agora afetos ao alojamento local sejam convertidos em produto para arrendamento de longa duração. A somar, diz Francisco Horta e Costa, a uma possível perda de poder de compra da população, é de prever “uma pressão nos preços no produto usado”, mas nos imóveis novos essa descida de preços será “bastante mais ténue pois os promotores estão bem preparados e não estão disponíveis para fazer descontos e desvalorizar o seu produto”.

De acordo com o índice do Idealista, os preços das casas em Portugal subiram 1,6% nos primeiros três meses de 2020 quando comparado com o trimestre anterior, fixando-se em 2.060 euros por metro quadrado. Já face ao homólogo do ano passado, o aumento foi de 11,4%. Para César Oteiza, diretor geral do Idealista Portugal, “no período em análise, os dados contemplam uma ligeira subida no mercado português, sendo que a partir de agora, assistiremos provavelmente a descidas nos preços da habitação em Portugal, ainda que o cenário após o período de confinamento seja ainda de total incerteza”.

Os setores do turismo e do retalho serão potencialmente os mais afetados pela crise derivada da pandemia do novo coronavírus. Eric van Leuven admite “que não é fácil prever quando é que a hotelaria voltará a gerar rendimentos” e o retalho “vai precisar de se reinventar”. Para o responsável da Cushman, áreas que poderão se diferenciar positivamente são os escritórios e a logística, alavancados até nas alterações de comportamentos de trabalho e de consumo fruto do confinamento das populações.

A CBRE defende também que o turismo e o retalho “terão acentuadas consequências e dificilmente recuperáveis até ao final do ano, já nos setores industrial, logística e escritórios prevemos a manutenção de um dinamismo interessante”, embora nos escritórios possa haver uma descida nas rendas, não ultrapassando os 10%.