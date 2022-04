Imobiliário: Investimento em hotéis deverá atingir os 1,5 mil milhões de euros este ano

O W Algarve Hotel & Residences inaugura em maio.

O apetite de investidores estrangeiros por Portugal continua a crescer e pode trazer ao país um ano recorde no valor pago no imobiliário em hotelaria. As perspetivas para 2022 são otimistas e o investimento em ativos hoteleiros pode chegar aos 1,5 mil milhões de euros, revela a CBRE ao Dinheiro Vivo. De acordo com a consultora, este volume está "altamente dependente de uma só transação".



"À semelhança do que ocorreu nos últimos anos, é esperado que em 2022 ocorram alguns negócios de grande dimensão (superiores a 80 milhões de euros). Isto deve-se não só a transações que ainda se encontram a decorrer (iniciadas em 2021), mas também ao facto de ser esperado que em 2022 vejamos surgir algumas negociações com estas características, que poderão fechar no decorrer do ano, embora possam passar para 2023 dada a sua complexidade", explica Duarte Morais Santos, diretor de Hotels da CBRE Portugal.

Segundo a JLL, o valor mais alto de investimento em ativos hoteleiros no país foi registado em 2019, com 552 milhões de euros, ou seja, estima-se que em 2022 o investimento fique perto de triplicar.



De olho no país, além do investidor nacional, estão mercados como Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, França, Bélgica e Brasil, mas há também operações pontuais de pequena e média dimensão que têm interessado a países como Líbano, o Vietname ou a Argentina.



A aquecer o mercado está ainda a entrada recente de novos players como é exemplo a espanhola Azora que comprou, no ano passado, três hotéis no Algarve: dois ao grupo tailandês Minor por 148 milhões de euros - o Tivoli Marina Vilamoura e o Tivoli Carvoeiro - e o Vilalara Thalassa Resort, gerido pela Blue & Green. A também espanhola Hotel Investment Partners reconverteu o The Lake Spa Resort, em Vilamoura, num investimento de sete milhões de euros, sustentado por fundos da americana Blackstone. O Domes Lake Algarve abre portas este sábado, dia 9, sob a chancela do grupo grego Domes Resorts que ficará responsável pela gestão da unidade.



O Algarve é uma das regiões mais atraentes para os investidores internacionais que piscam o olho, sobretudo, a ativos como os resorts. Da lista de preferências constam também as grandes cidades de Lisboa e Porto. Mas há uma terceira região que tem vindo ganhar popularidade e chamar a atenção: o Alentejo e, sobretudo, o eixo entre Tróia e Melides. O Douro assume-se como outra das tendências em crescimento, principalmente no segmento de lazer.



Novos Hotéis

O pipeline de novas unidades para os próximos anos é extensa. Há mais de 17 mil chaves de hotéis planeadas, só em Portugal continental. O Norte é a região com um maior número de projetos planeados e, do lado oposto, o Algarve tem menos hotéis novos em lista de espera.



Na cidade de Lisboa o pipeline ultrapassa as 4400 chaves sendo que mais de metade está já em construção. A esmagadora maioria das novas unidades correspondem a hotéis de quatro e cinco estrelas. No Porto e em Vila Nova de Gaia, há 3500 chaves em pipeline - 60% destes novos hotéis representarão marcas internacionais.



A sul do país, no Algarve, estão planeadas pelo menos 1800 novas chaves sendo que 600 pertencem à tipologia de apartamentos turísticos ou aldeamento turísticos. "Ainda que estes números não sejam tão impactantes, considerando o atual inventário de cerca de 21 mil chaves de hotel e mais de 25 mil chaves de outras tipologias hoteleiras, a região verá as aguardadas aberturas do W Algarve Hotel & Residences [inaugura em maio] e do Viceroy at Ombria Resort, nomes que cimentarão o apelo da região no segmento de luxo", assegura o responsável da CBRE.



A Neoturis faz previsões mais tímidas relativamente às novas aberturas e baixa a fasquia das expetativas. "Podemos ter até 2024 cerca de 100 novos hotéis com pouco mais de 10 mil quartos dependendo muito do comportamento do setor da construção, tanto a nível de preços como de tempo de entrega de obra", aponta o partner da consultora, Luís Pedro Carmo Costa.



Tendências

As operações de sale & lease back vão continuar a assumir protagonismo no perfil de negócios realizados bem como de development. No primeiro caso, a opção é escolhida de forma a aumentar a resiliência face ao grau de incerteza que ainda impera. Esta é também uma operação recorrente por parte de unidades que tenham visto a sua liquidez afetada nos últimos dois anos de pandemia. Os novos negócios vão continuar também a crescer.

"Para muitos operadores, é este o melhor método de entrada no mercado português e é previsível que continue a ser. É certo que este segmento de negócio poderá ser altamente impactado caso, entre outras razões, os custos de materiais de construção e mão-de-obra continuem na sua trajetória ascendente", esclarece Duarte Morais Santos.



O que se procura

Analisando os ativos mais solicitados na hotelaria tradicional, são as unidades de média dimensão que mais interessam a quem compra. "A procura por unidades de dimensão superior a 100 quartos, com necessidade de investimento para posterior reposicionamento no mercado com novos conceitos, e a introdução de companhias de gestão capazes de aumentar preços médios e com uma postura mais ativa ao nível da redução de custos operacionais são uma das tendências", detalha Eduardo Abreu, partner da Neoturis que, acrescenta, por outro lado, "a coexistência no mesmo edifício ou empreendimento de vertentes hoteleiras clássicas e de branded residences também é uma tendência".



Há ainda outra vertente a ganhar terreno: os aparthotéis que permitem estadias de curta e de longa duração. "Prevê-se que o segmento de serviced apartments continue a crescer na Europa e, sobretudo, em Portugal. Pela sua elevada rentabilidade e por ter uma estrutura de custos reduzida, este segmento é também muito procurado pelos investidores", acrescenta Pedro Rutkowski, CEO da Worx Real Estate Consultants.



Em trajetória ascendente está também o interesse pelo turismo residencial, que acelerou durante a pandemia, muito à boleia das alterações ao regime dos vistos gold, que excluíram das novas regras os investimentos em turismo, comércio e serviços. Aqui, as tipologias de moradias isoladas, as townhouses e os apartamentos com espaços exteriores estão no top of mind dos compradores.



"Para aqueles que escolhem o produto imobiliário como método de obtenção do cartão de residência português e potencial passaporte, é cada vez mais o produto de 280 mil euros e 350 mil euros que tem tido mais procura", acrescenta o diretor de Hotels da CBRE Portugal.



Desafios

Apesar de a procura continuar de boa saúde, a oferta em território nacional não tem conseguido acompanhar o elevado interesse dos investidores. "O maior desafio que estamos a enfrentar nesta fase é a escassez de produto que dê resposta aos critérios de investimento. Ainda que se fale no mercado nacional existem muitos hotéis para venda, estes são tradicionalmente unidades de pequena dimensão, sem marca associada e com localizações secundárias", indica a head of hotel advisory da JLL Portugal, Karina Simões.



A falta de estabilidade fiscal e legal, a morosidade dos processos de licenciamento, o aumento dos custos de construção, o funcionamento das estruturas municipais compõem a lista de obstáculos à captação de investimento no país.



O impacto da escalada dos preços não reúne unanimidade por parte das consultoras que asseguram que ainda é cedo para uma análise detalhada. Ainda assim, são apontados os custos de construção como a consequência mais evidente em novos projetos que poderão piorar as margens de lucro e resultar no adiamento de novas construções.



Já a responsável da JLL vê na atual conjuntura uma oportunidade. "Ainda não sentimos qualquer impacto resultante da inflação. Diria que o mercado imobiliário poderá até beneficiar deste aumento porque poderá vir a funcionar como uma alternativa ao investimento, podendo vir a contribuir para a valorização dos ativos indiretamente".