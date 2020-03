Imobiliário. 97,4% das empresas com quebra da procura

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) realizou um inquérito junto das empresas do setor e verificou que 97,4% dos inquiridos registam uma quebra da procura no último mês e 78,1% revelam que os clientes desistiram dos negócios, com 20,5% a renunciar à compra já após a celebração do Contrato de Promessa de Compra e Venda.

“Estes números demonstram que a atividade está praticamente parada” e “não há teletrabalho ou take away que nos ajude a resistir” diz Luís Lima, presidente da APEMIP em comunicado.

Embora 47,4% empresas tenha demonstrado interesse em recorrer à linha de crédito de 200 milhões de euros, Luís Lima considera que a grande maioria não vai conseguir aceder. “Todos os dias nos chegam relatos de empresas a quem foi recusado o recurso a esta linha por não reunirem os requisitos ou por terem dificuldade em atestá-los” diz.

Luís Lima apela novamente ao Estado para que considere medidas específicas para o sector. “Não queremos esmolas, queremos sim soluções que possam ajudar as nossas empresas a sobreviver neste momento em que não conseguem faturar e têm compromissos para assumir”, afirma.

O setor do imobiliário emprega diretamente mais de 40 mil pessoas.