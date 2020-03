Imobiliário. Quebra na facturação é “brutal”

A quebra na faturação das imobiliárias é “brutal”. A pandemia do novo coronavírus adiou as escrituras previstas foram adiadas e não há visitas a imóveis. O alerta é da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), que acaba de revelar que no ano passado foram vendidos 181.478 imóveis, mais 2% que em 2018.

No quarto trimestre de 2019, venderam-se no país 49.232 casas, um incremento de 7,4% face ao terceiro trimestre do ano, e um crescimento homólogo de 6,1%. Foi o melhor trimestre desde que há registo, dizem os dados do Gabinete de Estudos da APEMIP.

“Apesar de o ritmo ter abrandado, o que já era expectável face à falta de stock existente, o imobiliário conseguiu registar um aumento positivo em 2019, num investimento que, só em vendas de alojamentos familiares, ascendeu os 25 mil milhões de euros”, sublinha Luís Lima, presidente da APEMIP:

Face à dinâmica destes números, o responsável afirma não compreender que o sector “seja completamente esquecido pelo Governo quando se trata de atribuir medidas excecionais de apoio no seguimento da pandemia de Covid-19”.

Luís Lima teme pela sobrevivência das micro e PME sector que não conseguem concretizar negócios devido à pandemia. Como frisa em comunicado, “neste momento não há concretização de negócios por dois motivos: as escrituras que estavam previstas foram adiadas, e não há visitas a imóveis”.

O presidente da APEMIP alerta que “a quebra de faturação das imobiliárias é brutal, e não há uma solução efetiva”. O representante reivindica assim “medidas de apoio específicas para estas empresas, das quais dependem cerca de 40 mil pessoas”.

Na sua opinião, a linha de crédito de 200 milhões de euros “é insuficiente para a quantidade de sectores que a ela necessitarão de recorrer”, a que acresce “a quantidade de questões burocráticas a que as empresas têm que responder para aceder a este financiamento, e que impedem a agilização que agora seria necessária”.