Impacto da Salesforce na economia nacional prevê criação de 5700 postos de trabalho até 2024

Dinheiro Vivo 15 Março, 2021 • 09:01

A Salesforce, empresa tecnológica multinacional líder em Customer Relationship Management (CRM), anunciou em conferência de imprensa que, até 2024, serão criados 1760 empregos em Portugal diretamente relacionados com as tecnologias Salesforce, e ainda 3960 empregos indiretos.

Os dados foram divulgados com base num relatório da consultora internacional IDC, e apontam igualmente para um impacto de 800 milhões de dólares da Salesforce na economia nacional, devido ao aumento da utilização da computação cloud por parte dos seus clientes. Já numa ótica mundial, a previsão é que a Salesforce tenha um impacto na criação de 4.2 milhões de empregos, bem como no aumento do volume de negócios das empresas para 1.2 biliões de dólares.

Em Portugal, tal como é explicado em nota de imprensa, o crescimento da computação em cloud irá impulsionar ainda os benefícios para a economia nacional, previstos num crescimento de 19%, de 180 milhões de dólares em 2018 para 514 milhões de dólares em 2024. Através dos investimentos feitos pelas empresas na subscrição de soluções cloud e serviços auxiliares, o ecossistema da Salesforce em Portugal era, em 2019, quase cinco (4,9) vezes superior à valorização da própria Salesforce e, em 2024, será 7,1 vezes superior.

Na conferência de imprensa, o responsável da Salesforce em Portugal indicou também que 2020 foi um ano em que a empresa apresentou um crescimento contínuo, com um volume de negócios de 21.250 milhões de dólares (17.78 milhões de euros), mais 24%, e que Portugal foi um dos motores dessa aceleração, sendo que o mercado nacional reportou um crescimento superior.

Depois do fecho do ano fiscal em janeiro, a multinacional americana reportou ainda um crescimento de 30% em número de clientes na Península Ibérica, número que se mantém para o mercado português, trabalhando com empresas de renome como o grupo SONAE, Brodheim, Pestana, Domino"s e Renova, entre outros. Também as parcerias cresceram, em cerca de 18%, e os profissionais certificados em Salesforce, na ordem dos 40%.

"A Salesforce está empenhada em desenvolver as melhores soluções para ser a parceira de excelência no crescimento e na criação de riqueza." afirma Fernando Braz, Country Leader da Salesforce em Portugal, acrescentando ainda que "este o posicionamento e a qualidade dos produtos e soluções tecnológicas, levaram a um crescimento substancial no ano de 2020 em todo o mundo, inclusivamente no mercado português".

Importa ainda recordar que a empresa anunciou o reforço da aposta no mercado português, com a abertura de um escritório local e um responsável nacional, em setembro de 2020.

"Temos excelentes exemplos de colaboração com grupos de renome em Portugal, cuja estratégia de digitalização e crescimento passa pela utilização dos serviços e produtos Salesforce. Ainda assim, o mercado empresarial português é marcado pelas pequenas e médias empresas, onde o papel das ferramentas Salesforce têm um impacto imensurável, ajudando inclusivamente no período de recuperação que nos espera após a pandemia." conclui o responsável em comunicado.