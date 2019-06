Imperial Tobacco critica PAN e diz que já paga taxa de reciclagem

Depois das Europeias, o PAN anunciou a entrega de um um projeto de lei para proibir que se deitem as pontas de cigarros para o chão. Segundo o projeto do partido, em Portugal são atiradas para o chão 7 mil beatas a cada minuto, pelo que o texto defende a criação de uma ecotaxa, a pagar pelos produtores de tabaco, para financiar a sensibilização, formação, limpeza e recuperação de ecossistemas.

No entanto, a Imperial Tobacco entende que o imposto sobre o tabaco já inclui uma taxa de reciclagem e acusa o PAN de não ter feito o trabalho de casa. João Pedro Lopes, Corporate Affairs Portugal da IT, diz, numa declaração enviada ao Dinheiro Vivo, que “os produtores estão ao lado de algumas destas ideias, a própria IT já manifestou vontade de se envolver em ações de sensibilização deste tipo”.

Quanto à ecotaxa “fica a ideia que há uma precipitação por parte do PAN, tendo em conta que as embalagens já incluem o chamado ponto verde, taxa de reciclagem e que o PAN parece não se ter apercebido, ou mesmo não está perfeitamente por dentro da estrutura fiscal do Tabaco. A imperial Tobacco entrega mensalmente cerca de 7 mil euros para processo de reciclagem contribuindo para a redução da pegada ecológica. Os fabricantes ficaram impedidos de distribuir cinzeiros personalizados após a introdução da lei do tabaco, facto que os impede de contribuírem de forma eficaz para a diminuição de beatas na via pública manifestando se inteiramente disponíveis para voltar a distribuí-los”.

A proposta do PAN vai ser debatida a 12 de junho e pretende colocar cinzeiros à porta de vários estabelecimentos, a limpeza frequente dos espaços envolventes dos estabelecimentos e coimas.

Segundo o projeto do PAN, em Portugal são consumidos 10 biliões de cigarros por ano; em 2014, foram fumados 5.8 triliões de cigarros em todo o mundo, sendo que para 2025 estão previstos 9 triliões; em 2016, o consumo global na Europa foi de 1.2 triliões cigarros e, segundo a associação The Terra Mar Project, 2,3 milhões de beatas são descartadas a cada minuto em todo o mundo.