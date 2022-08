Importações disparam à custa dos combustíveis e agravam défice da balança comercial

Contentores em navios no Porto de Lisboa. Exportações e importações (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

As exportações nacionais cresceram 31,2% e as importações 37,7%, no segundo trimestre, face ao mesmo período de 2021, divulgou o Instituto Nacional de Estatística. Só as importações de combustíveis e lubrificantes mais do que triplicaram em junho, comparativamente a igual período do ano passado, agravando o défice da balança comercial em 903 milhões de euros para um total de 2.522 milhões.

Explica o INE que este acréscimo dos combustíveis e lubrificantes, de 220,3% face a junho de 2021, num total de 1.999 milhões de euros, reflete, "em grande medida", a subida do preço destes produtos no mercado internacional. No mesmo período, as exportações de combustíveis e lubrificantes cresceram 159,8%, para 752 milhões de euros, tendo por destino, em especial, os Estados Unidos.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice totalizou 1.275 milhões de euros, o que representa uma diminuição de nove milhões de euros face a junho de 2021.

Em termos globais, e retirando a componente de combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 29,8% e as importações 23,4% em junho. Os preços registaram variações homólogas de 13% nas exportações e de 14,6% nas importações. Incluindo os combustíveis, o aumento dos preços foi de 18,6% nas exportações e de 26% nas importações.

Além dos combustíveis, o INE destaca, ainda, a performance dos fornecimentos industriais e do material de transporte, com crescimentos de 29% e de 60,6%, respetivamente, nas exportações, e de 21,2% e 46,1% nas importações.

Comparativamente ao mês anterior, as exportações caíram 5,6% e as importações 2,8%.