Importações e exportações em maio abaixo do registado em maio de 2019

As importações e exportações de bens em maio estiveram em níveis abaixo do registado no mesmo período de 2019. "As exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +54,8% e +52,6%, respetivamente (+82,1% e +61,3%, pela mesma ordem, em abril de 2021)", diz o INE nesta sexta-feira, 9 de julho.

Em maio do ano passado, em Portugal vigoravam ainda muitas limitações devido à pandemia de covid-19.

"Face a maio de 2019, verificaram-se variações de -5,2% e -7,5%, pela mesma ordem [importações e exportações], sendo de destacar o decréscimo das exportações e importações de Material de transporte", acrescenta o gabinete de estatística.

Retirando o efeito do segmento dos combustíveis e lubrificantes, as exportações cresceram 48,9% face a maio de 2020 e as importações aumentaram 42,3%. Contudo, e face a 2019, quando não existiam os efeitos da pandemia as exportações caíram 3,1% e as importações diminuíram 6,2%.

Contas feitas, indica o gabinete de estatística, o défice da balança comercial de bens atingiu os 1 369 milhões de euros em maio de 2021, o que representa uma subida de 422 milhões de euros face ao mesmo mês de 2020. Comparando com maio de 2019, contudo, há uma diminuição de 252 milhões de euros. "Excluindo Combustíveis e lubrificantes, o défice atingiu 946 milhões de euros".

"No trimestre terminado em maio de 2021, as exportações de bens aumentaram 51,5% e as importações 38,9% face ao trimestre terminado em maio de 2020 (+31,0% e +16,2%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em abril de 2021). Comparando com o trimestre terminado em maio de 2019, as exportações aumentaram 4,4% e as importações diminuíram 2,7%", sinaliza ainda o gabinete de estatística.

Entre janeiro e maio de 2021, e comparando com o mesmo período de 2019, as exportações aumentaram 1,8% e as importações diminuíram 6,7%.