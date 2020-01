Imposto digital. França e EUA definem prazo de duas semanas para conversações

Os dois países estabeleceram o prazo de duas semanas para tentar resolver a disputa que envolve o imposto digital, medida que pretende taxar a área dos serviços digitais.

Esta segunda-feira, o ministro francês Bruno Le Maire afirmou que o país está preparado para retaliar, caso os Estados Unidos avancem efetivamente para sanções em resposta ao imposto.

Aprovado pelo governo francês em julho do ano passado, esta taxa digital impõe o pagamento por parte das empresas que prestam serviços digitais pelas atividades desenvolvidas em solo francês. Caso as empresas em causa tenham receitas acima dos 25 milhões de euros em França e 750 milhões de euros a nível global, estão sujeitas a uma taxa de 3%.

As declarações do ministro francês foram feitas durante uma entrevista a uma rádio francesa. As ameaças de retaliação por parte deste governo surgiram na sequência da possibilidade de Washington avançar com tarifas a produtos franceses.

Segundo a informação avançada pela Reuters, o ministro francês indicou que “teve uma longa conversa com o Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin”. Durante essa conversa, terão “decidido que, para avançar nos esforços e tentar chegar a um compromisso no que diz respeito ao imposto digital dentro da OCDE”.

Durante essas declarações, o ministro francês frisou que esta decisão de França conta “é uma questão geral entre os Estados Unidos e a Europa”, reforçando que conta com o apoio da União Europeia.

Bruno Le Maire indicou ainda que aguarda que não exista uma oficialização de sanções por parte dos Estados Unidos durante este período de duas semanas.

Este imposto digital pode representar avultados custos para as tecnológicas americanas que operam em França, como é o caso da Google ou da Apple, por exemplo.