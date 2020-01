Imposto digital. França espera chegar a acordo com EUA esta semana

A discussão sobre o imposto digital tem aquecido as relações entre França e os Estados Unidos. Se, por um lado, França pretende taxar a atividade de empresas tecnológicas no país, a possibilidade de os Estados Unidos reagirem com sanções às importações francesas tem dado outros contornos à discussão.

Ao longo deste mês, Bruno Le Maire, ministro da Economia e Finanças, tem feito alguns comentários sobre as negociações entre os dois países. Depois de ter afirmado que França pretendia resolver este tema no espaço de duas semanas, o ministro francês faz um novo ponto de situação.

“Estamos prontos para dar alguns passos em relação aos Estados Unidos e já temos um certo número de medidas propostas. Esperamos chegar a acordo esta quarta-feira”, afirmou esta segunda-feira.

Le Maire estará em contacto com os responsáveis norte-americanos em Davos, na Suíça, no Fórum Económico Mundial.

Em julho, França tomou uma decisão relativamente ao imposto digital. As tecnológicas que prestem serviços em França passaram a ser taxas em 3%, desde que tenham receitas geradas em França superiores a 25 milhões de euros e 750 milhões de receitas a nível global.

Como reação, os Estados Unidos avançaram que poderiam aplicar novas tarifas aos produtos franceses, embora estas sanções não tenham chegado a entrar em cena, de uma forma oficial. Estas tarifas seriam aplicadas a produtos como queijo, carteiras de luxo ou champagne.