Imposto mínimo de 15% para multinacionais não avança antes de 2024

© EPA/GIAN EHRENZELLER

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Maio, 2022 • 16:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, admitiu hoje que o imposto mínimo de 15% para as grandes multinacionais não será aplicado antes de 2024, quando a ideia inicial era aplicá-lo em 2023.

Cormann considerou que o imposto aprovado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) no ano passado é "histórico" e com um calendário "ambicioso", mas sublinhou que há ainda muito trabalho técnico a fazer para a sua aplicação.

O secretário-geral da OCDE, que participava no Fórum Económico Mundial de Davos, reconheceu que esperava que o acordo multilateral fosse concluído em meados deste ano, mas agora considera que é improvável que isso aconteça antes do fim do ano, calculando, por isso, que a aplicação prática deste imposto seja a partir de 2024.

Apesar do atraso e das dificuldades técnicas, o secretário-geral da OCDE mostrou-se otimista, esperando que seja possível ter um acordo sobre os aspetos técnicos deste imposto para o levar à reunião de ministros das Finanças do G20 que terá lugar em Bali, no mês de novembro.

O acordo exige que os Estados adaptem a sua legislação nacional, o que não é fácil porque há países que têm de mudar a constituição, como é o caso da Suíça, que acolhe o Fórum Económico Mundial.

Em 2021, mais de 100 países aprovaram esta iniciativa no seio da OCDE, tendo recebido depois o apoio do G20.

Von der Leyen destaca crise alimentar

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou hoje para os "sinais óbvios" de uma crise alimentar mundial devido à guerra da Ucrânia, causada pela invasão russa, acusando a Rússia de chantagem na retenção de cereais.

"Os sinais de uma crise alimentar crescente são óbvios. Temos de agir com urgência", declarou a líder do executivo comunitário, discursando no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça.

Numa altura de confronto armado na Ucrânia, Ursula von der Leyen condenou que "a artilharia russa esteja a bombardear deliberadamente armazéns de cereais em toda a Ucrânia", que é um dos países mais férteis do mundo, e que esteja também a "bloquear navios ucranianos cheios de trigo e sementes de girassol".

"As consequências destes atos vergonhosos estão à vista de todos. Os preços globais do trigo estão a subir em flecha e são os países frágeis e as populações vulneráveis que mais sofrem [...] e, ainda por cima, a Rússia está agora a acumular as suas próprias exportações de alimentos como forma de chantagem, retendo os fornecimentos para aumentar os preços globais, ou negociando trigo em troca de apoio político", lamentou a responsável.

E criticou: "Isto é usar a fome e os cereais para exercer o poder".

Precisando que existem cerca de 20 milhões de toneladas de trigo retidas na Ucrânia -- sendo que a exportação habitual era de cinco milhões de toneladas de trigo por mês -- Von der Leyen defendeu a criação de "vias de solidariedade, ligando as fronteiras da Ucrânia aos portos" europeus, estando Bruxelas a "financiar diferentes modos de transporte para que os cereais da Ucrânia possam chegar aos países mais vulneráveis do mundo".

"E estamos a trabalhar com o Programa Alimentar Mundial para que os 'stocks' disponíveis e produtos adicionais possam chegar aos países mais vulneráveis a preços acessíveis, [sendo que] a cooperação global é o antídoto para a chantagem da Rússia", adiantou a presidente da Comissão Europeia.

Ursula von der Leyen defendeu, ainda, que "a Ucrânia tem de ganhar esta guerra e a agressão de Putin deve ser um fracasso estratégico".

A posição surge numa altura de aceso confronto armado na Ucrânia devido à invasão russa, tensões geopolíticas que estão a afetar cadeias de abastecimento, causando receios de rutura de 'stocks' e de crise alimentar.

Tanto a Ucrânia como a Rússia são importantes fornecedores dos mercados mundiais, especialmente de cereais e óleos vegetais, como trigo, cevada e milho, sendo que Kiev é também responsável por mais de 50% do comércio mundial de óleo de girassol e um importante fornecedor de ração para a UE.

Segundo a Comissão Europeia, não existe uma ameaça imediata à segurança alimentar no espaço comunitário, uma vez que a UE é um grande produtor e um exportador líquido de cereais.

Ainda assim, Bruxelas reconhece o impacto imediato relacionado com o aumento dos custos ao longo de toda a cadeia de abastecimento alimentar, pela rutura dos fluxos comerciais de e para a Ucrânia e Rússia, bem como as consequências na segurança alimentar global.

Para a vizinhança da UE, no Norte de África e no Médio Oriente, tanto a disponibilidade como a acessibilidade de preços estão em risco no que toca ao trigo, o alimento básico, o que também acontece na Ásia e na África subsaariana.

O Norte de África e o Médio Oriente importam mais de 50% das suas necessidades de cereais da Ucrânia e da Rússia.