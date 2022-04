Imposto sobre bebidas com açúcar, alcoólicas e tabaco aumenta 1%

Ministro das Finanças, Fernando Medina, apresentou Orçamento de Estado © EPA/JOSE SENA GOULAO

A taxa do Imposto Especial de Consumo vai ser atualizada, tal como previa o Orçamento chumbado em outubro. As bebidas alcoólicas e com açúcar adicionado vão sofrer um aumento de 1%, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2022, divulgada esta quarta-feira. Também o tabaco irá aumentar 1%.

O imposto sobre as bebidas açucaradas, não alcoólicas, vai subir em todos os escalões. As bebidas mais doces, cujo teor de açúcar seja igual ou superior a 80 gramas por litro, têm um agravamento de 20 cêntimos/hectolitro (hl), passando a ter um imposto de 20,26 euros/hl.

As bebidas cujo teor de açúcar seja inferior a 25 gramas por litro, passa a ter um imposto de 1,01 euros por hectolitro

As bebidas cujo teor de açúcar seja inferior a 80 gramas por litro e igual ou superior a 50 gramas por litro, 8,10 euros por hectolitro;

Quanto às bebidas alcoólicas, aquelas que contenham um teor de álcool superior a 0,5% e inferior a 1,2%, o valor por hectolitro será de 8,42 euros.

Para outras bebidas fermentadas, tranquilas e espumantes a taxa do imposto aplicável é de 10,54/ euros por hectolitro (hl). Para os produtos intermédios a taxa é de 76,86 euros por hectolitro e para as bebidas espirituosas de 1400,80 euros/hl.

