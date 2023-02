Imposto sobre bebidas com açúcar rendeu 367 milhões em seis anos

Dinheiro Vivo 01 Fevereiro, 2023 • 09:07 Partilhar este artigo Facebook

O imposto sobre as bebidas com açúcar já rendeu 367 milhões de euros ao Estado. O valor - apurado entre 2017 e 2022 - é entregue todos os anos ao Serviço Nacional de Saúde, mas nos anos de pandemia decresceu. Agora, com o regresso à normalidade voltou a subir, embora as bebidas mais açucaradas tenham perdido 38% de quota de mercado.

Os dados são avançados pelo Jornal de Notícias (acesso pago), que detalha que em 2017, quando entrou em vigor, o imposto rendeu 71,4 milhões de euros, tendo disparado para 74 milhões em 2018. Nos anos seguintes - e com a pandemia de Covid-19 - o imposto rendeu 52,2 milhões em 2020 e 50,7 milhões de euros em 2021. Em 2022, a receita já voltou a subir, atingindo praticamente os 55 milhões.

Embora a receita não seja de escamotear, Margarida Tavares, a secretária de Estado da Promoção da Saúde, acentua o "impacto significativo" que o imposto teve na saúde, uma vez que existe uma maior consciência dos efeitos do açúcar. Para além de as empresas terem alterado e oferta e reduzido a quantidade de bebidas açucaradas.