Impostos, lojas, fiscalização: 25 respostas para saber tudo sobre a legalização da canábis

1. Quem vai fiscalizar a venda da canábis?

O Estado será o exclusivo responsável pela atribuição de licenças de venda de canábis. Será também o fiscalizador, através dos reguladores e das forças policiais, seguindo a legislação aprovada. Cabe-lhe ainda atribuir a uma entidade laboratorialmente competente e certificada a função de atestar a qualidade.

2. Que autoridade vai determinar se a canábis à venda é de uma produção legal ou ilegal?

A venda de canábis apenas deve ser permitida em lojas autorizadas pelo Estado. Essas lojas serão abastecidas exclusivamente através de canais oficiais e reconhecidos para o efeito. Deverá existir um grupo de fornecedores exclusivos e autorizados. As lojas terão sempre de identificar a origem e qualidade (espécie/marca) do produto que têm à venda através das faturas, como acontece com o álcool e todos os outros produtos. No momento da venda, a fatura discriminará esta informação.

3. Como será fixado o preço de venda da canábis? Será em função do preço no mercado ilegal?

O mercado será regulado pelo o Estado, designadamente o valor da taxa do imposto. O aprendizado da experiência canadense nos mostra a necessidade de encontrar um equilíbrio nos preços de modo a desincentivar o consumo nos mercados informais.

4. Qual é o impacto no Orçamento do Estado? Como se determinará o imposto e quem receberá a receita?

Depende de vários fatores, entre eles a taxa de imposto a cobrar. O estado de Nevada nos EUA (três milhões de habitantes) arrecadou 70 milhões de dólares no primeiro ano em que a canábis foi legalizada. O Colorado (5,6 milhões de habitantes) teve um encaixe de 270 milhões de dólares no primeiro ano. A Assembleia da República decidirá a consignação. Parte da receita pode ser reencaminhada para o financiamento de estruturas públicas de saúde envolvidas no tratamento de pessoas com problemas de adição a drogas. O SICAD é uma das entidades que pode receber parte desta consignação de receitas. O nível de THC servirá para limitar o grau de potência, não o valor do imposto, retirando do mercado a canábis que exceda o limite máximo definido.

5. O consumo será livre?

A polícia poderá pedir a identificação dos consumidores. O consumo é permitido apenas para aqueles com a idade definida por lei. Nas lojas autorizadas, é proibida a venda a menores de idade, e os compradores terão de exibir um documento de identificação válido para poderem entrar no espaço de venda. O regulador deverá definir um valor máximo de compra por transação nas lojas autorizadas. A idade legal para o consumo da canábis será estabelecida por lei, sendo proibida para aqueles menores de idade. As lojas autorizadas a venda devem respeitar a distância das escolas definidas por lei. As montras não poderão expor os produtos. A exibição de um documento de identificação válido será obrigatória para se poder entrar na loja. A idade mínima será estabelecida pela lei, seguindo sempre a mais atualizada evidência científica.

6. Será permitido cultivar em casa? E revender?

Será proibido o autocultivo para assegurar que os níveis máximos de potência (THC) são cumpridos, além de que os produtos recebem a rotulagem fixada pela lei. Apenas deverá será permitida a venda em lojas específicas, especialmente regulamentadas. Supermercados e farmácias, não.

7. Será permitido fumar ou vapear canábis em espaços públicos? A que distância de instituições como creches ou escolas?

A regra base é idêntica à do tabaco, mas com mais restrições: será proibido fumar ou vapear nas proximidades das escolas, respeitando a distância definida por lei. Os cafés e bares decidirão o que fazer nos seus espaços, submetendo-se às regras em vigor para o fumo.

8. Qualquer cidadão poderá trabalhar em locais de venda de canábis? Será pedido o seu registo criminal?

Como acontece noutras profissões, todos os cidadãos podem trabalhar nas lojas onde será autorizada a venda de canábis.

9. Será permitida a venda online como no caso do álcool?

A possibilidade de venda online dependerá da legislação aprovada. Mas os espaços de venda de canábis não terão autorização para vender outros produtos, nomeadamente álcool. O modelo de venda das lojas autorizadas a vender canábis será regulado de acordo com a legislação aprovada.

10. Serão disponibilizados mecanismos para que os consumidores de canábis possam pedir a sua auto-exclusão e proibição de compra de canábis?

Esta possibilidade pode ser tomada pelo legislador, se julgar conveniente. As instituições dedicadas ao tratamento de dependências e uso de drogas mantêm-se ou até podem aumentar, o que dependerá apenas da escolha política que for tomada. O seu financiamento pode ser reforçado através da consignação do valor das taxas coletadas com a venda e repassada para estes fins específicos.

11. Que mecanismos serão estabelecidos para combater e punir a venda não autorizada de canábis?

Deverão ser estabelecidas contraordenações (multas pecuniárias e não só) para quem for apanhado a vender canábis fora das lojas autorizadas.

12. Que pena haverá para quem for apanhado a guiar, trabalhar ou cometer um crime sob efeito?

Atualmente já existe legislação sobre estes comportamentos. Em caso de acidente sob efeito de canábis, aplica-se a lei em vigor: é proibido conduzir sob efeito da canábis, seja qual for a quantidade detetada pela polícia.

13. Será permitida a publicidade (e outras formas de ativações) sobre produtos de canábis e sobre locais de venda?

A publicidade deve obedecer à legislação em vigor, aplicando-se as restrições em regra semelhantes ao tabaco e às bebidas alcoólicas.

14. A legalização da canábis é um primeiro passo para a legalização de outras drogas?

A legalização da canábis é um processo autónomo e único.

15. Quais são os objetivos e vantagens da legalização da canábis?

O objetivo é retirar a venda dos mercados informais, não regulados e que não têm quaisquer mecanismos de controlo de qualidade, o que põe em causa a saúde pública e financia o crime organizado. Permite o controlo da origem da canábis consumida e o controlo da sua potência (nível de THC), principais fatores de risco associados ao seu consumo. Permite ainda controlar e definir as regras para os locais de venda como, por exemplo, a idade a partir da qual é legal comprar: 18 anos.

16. Por que não deixamos o controlo dos mercados informais a cargo dos órgãos de segurança pública?

Essa foi a estratégia nas últimas duas décadas e que resultou um efeito perigoso em termos de saúde. Atualmente, em Portugal, verifica-se um aumento descontrolado e contínuo da potência da canábis (ou seja, da percentagem de THC, a componente psicotrópica da planta). Entre 2006 e 2016, a percentagem de THC na resina de canábis (haxixe) aumentou de 8% para 17%. Também aumentou o consumo de canábis de origem sintética, que tem associados mais riscos.

17. A legalização da canábis vai acabar com os mercados informais?

Os mercados informais não desaparecerão - como, aliás, acontece com o tabaco. Todavia, com uma regulação adequada, esses mercados serão drasticamente reduzidos. O preço final cobrado ao consumidor, que dependerá do valor da taxa de imposto a cobrar pelo Estado, é central no combate ao mercado ilegal.

18. A legalização conduz a um aumento do consumo entre os mais jovens?

De acordo com estudos recentes, que consideram dados longitudinais recolhidos ao longo de 18 anos em 47 estados americanos, e analisados de acordo com práticas metodológicas de referência, não há associação entre a legalização da canábis para uso recreativo e o aumento de consumo na população adolescente (Coley 2021). Pelo contrário, estes evidenciam uma pequena diminuição nas tendências de consumo, transversal a diferentes faixas etárias, sexos e etnias. Resultados similares foram reportados na revista JAMA pediatrics, onde um estudo que incluiu 1,4 milhões de adolescentes nos Estados Unidos da América (recolhidos entre 1993 e 2017), concluiu que após a legalização se verificava um decréscimo de 8% na probabilidade de consumo nesta população (Anderson 2019). Estes resultados contrastam com estudos anteriores, focados apenas nos primeiros estados a legalizar o uso de canábis para efeitos recreativos, que não fizeram análises longitudinais. Há ainda a considerar um estudo recente que relata pequenos acréscimos de uso problemático (CUD) em maiores de 26 anos, mas não na faixa etária dos 18 aos 25 (Cerdá 2020), o que pode estar associado à comercialização de canábis com teores de THC superiores a 10%.

Uma monitorização regular e longitudinal da situação em Portugal permitirá avaliar a médio prazo o sucesso da politica de legalização adotada e realizar os ajustes necessários. *

19. A legalização conduz a um aumento do crime?

O impacto da legalização da canábis nos índices criminais pode variar dependendo das leis e regulamentos que se apliquem. Em Portugal, a canábis foi a substância responsável por 82% (7711) das contraordenações por consumo em 2019. É expectável que a legalização leve a uma diminuição acentuada da criminalidade associada ao consumo de canábis.

20. Estado ganha dinheiro com a legalização?

Onde hoje não ganha nada, passa a cobrar impostos, como acontece com outros produtos. A receita obtida com o imposto sobre a canábis pode ser utilizada para financiar os custos do Estado em saúde e prevenção. O estado do Colorado gerou $ 290 milhões em impostos sobre a canábis em 2019, enquanto Washington arrecadou aproximadamente $ 460 milhões no ano fiscal de 2019. É fundamental trazer a canábis para a legalidade e para a economia formal.

21. Qual vai ser o custo da legalização para o SNS?

Não haverá novos custos. Passa, sim, a existir uma nova fonte de financiamento das estruturas do SNS, se essa for a decisão dos governos.

22. Estado vai aprovar a legalização apesar da evidência científica apontar para os riscos da canábis para a saúde pública?

Os estudos médicos e científicos realizados têm vindo progressivamente a reduzir os riscos da canábis para a saúde quando consumida com critério e quando os níveis de THC se encontram dentro de valores razoáveis - daí a importância da regulação. A inclusão da canábis na lista de produtos legais - quando vendidos nas lojas e na forma adequadas - oferece ao consumidor um grau de conhecimento e segurança sobre o produto que hoje não existe e que, por estar em falta, potencia o risco para a saúde.

23. A legalização da canábis vai obrigar a um controlo dos níveis de THC?

O controlo dos níveis de THC, para aferir e limitar a potência da canábis, é uma das razões mais fortes que sustentam a legalização. As propostas determinam que os limites dos níveis de THC serão definidos seguindo sempre a evidência científica.

24. O que aprendemos com as experiências de legalização do Uruguai, Canadá e estados norte-americanos?

Os processos de legalização que estão a acontecer nos EUA e no Canadá, embora cada um com especificidades regionais, demonstram que a fiscalização do Estado sobre este produto trouxe benefícios: tornou mais seguro o produto do ponto de vista da saúde pública, começou a retirar a canábis do controlo do crime organizado, criou emprego na economia formal e trouxe encaixe financeiro para os estados federais. É importante ressaltar que a legalização não contribuiu para o aumento do consumo entre os jovens enquanto a polícia passou a ser mais eficaz no combate a outro tipo de crimes. Há duas aprendizagens importantes nas experiências Canadense e Uruguaia. 1) A morosidade do processo burocrático e administrativo prejudica a eficácia da reforma; 2) a falta de lojas e o peso dos impostos nos preços finais contribuem para manter ativa a venda ilegal.

25. O que vai acontecer aos colaboradores de instituições como o SICAD que trabalham na prevenção da utilização de canábis?

Continuam a ter e a fazer o mesmo trabalho, talvez com mais financiamento, se as receitas fiscais resultantes da canábis forem encaminhadas para este fim.

*Fontes:

Coley, R. L., Kruzik, C., Ghiani, M., Carey, N., Hawkins, S. S., & Baum, C. F. (2021). Recreational Marijuana Legalization and Adolescent Use of Marijuana, Tobacco, and Alcohol. Journal of Adolescent Health, 69(1), 41-49. doi:https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.10.019

Anderson, D. M., Hansen, B., Rees, D. I., & Sabia, J. J. (2019). Association of Marijuana Laws With Teen Marijuana Use: New Estimates From the Youth Risk Behavior Surveys. JAMA Pediatrics, 173(9), 879-881. doi:10.1001/jamapediatrics.2019.1720

Cerdá, M., Mauro, C., Hamilton, A., Levy, N. S., Santaella-Tenorio, J., Hasin, D., . . . Martins, S. S. (2020). Association Between Recreational Marijuana Legalization in the United States and Changes in Marijuana Use and Cannabis Use Disorder From 2008 to 2016. JAMA Psychiatry, 77(2), 165-171. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.3254

https://www.forbes.com/sites/irisdorbian/2020/12/03/new-data-reveals-no-link-between-increased-cannabis-use-in-teens-and-legal-markets/?sh=1ba847c31109