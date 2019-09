Impostos: O que os partidos propõem para as famílias

O que cada partido propõe para os próximos quatro anos no que a impostos diz respeito para as famílias e as empresas, para o setor imobiliário e energético, na fiscalidade verde e no combate à evasão fiscal. Nuno Cunha Barnabé (partner), Maria Inês Assis (advogada principal) e Francisco Granjo (advogado), da Abreu Advogados fizeram um trabalho de levantamento das principais propostas fiscais dos diferentes partidos que vão a votos no domingo, 6 de outubro, que o Dinheiro Vivo aqui reproduz por áreas.

Abaixo, um resumo do que é proposto nos impostos dirigidos às famílias e aos seus rendimentos, desde os descontos em sede de IRS ao emprego, passando pelas heranças, animais domésticos e fortunas.

IMPOSTOS PARA AS FAMÍLIAS: TRABALHO E PENSÕES (IRS)

Partido Socialista

1 – Facilitar a opção pelo segundo e terceiro filhos: Aumentar as deduções fiscais, no IRS, em função do número de filhos (sem diferenciar os filhos em função do rendimento dos pais);

2 – Promover a progressividade fiscal: (i) Dar continuidade ao desenvolvimento de mecanismos que acentuem a progressividade do IRS, revendo os respetivos escalões; (ii) Caminhar no sentido do englobamento dos diversos tipos de rendimentos em sede de IRS, eliminando as diferenças entre taxas; e (iii) Eliminar e reduzir, progressivamente, os benefícios e deduções fiscais com efeitos regressivos, reforçando a transparência e a simplificação do sistema fiscal e aumentando a sua equidade e justiça social.

Partido Social Democrata

1- Redução da carga fiscal em IRS para as famílias da classe média, através da redução das taxas aplicáveis ao rendimento das pequenas e médias poupanças;

2 – Dedução à coleta em sede de IRS dos montantes aplicados em PPR e PPR-OICVM (com o valor de dedução e máximos a ser definido);

3 – Aumento das deduções com as despesas de educação em sede de IRS (com majoração das deduções nos territórios do interior);

4 – Dedução no IRS de despesas de institucionalização (lares de idosos, etc.) e das despesas com os cuidadores informais;

5 – Criar um quadro fiscal favorável à poupança de base profissional e à poupança de base individual, de modo a que a pensão pública, com taxas de substituição tendencialmente mais reduzidas, seja complementada com poupança privada e esteja assente na partilha de responsabilidades.

Bloco de Esquerda

1 – Introduzir o englobamento obrigatório dos rendimentos para efeitos de IRS, acabando com a dualidade atualmente existente em que só os rendimentos do trabalho e pensões são taxados de forma progressiva;

2 – Introduzir dois novos escalões da tabela de IRS, regressando assim aos oito escalões pré-troika, de forma a aumentar a progressividade e aliviar a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho;

3 – Diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. Uma contribuição de 0,75% sobre o valor acrescentado das grandes empresas (que exclui todas as micro, pequenas e médias empresas);

4 – reformulação do IRS, através da revisão dos escalões e taxas, pela alteração da dedução específica, nomeadamente passar para 14 x IAS.

CDS-Partido Popular

1 – Baixar em 15% a taxa efetiva média de IRS até 2023, ou seja, em média, os agregados pagarão menos 15% em IRS;

2 – Todos os escalões terão redução, em particular os escalões da classe média;

3 – Alteração das taxas de imposto; revisão do regime de deduções IRS; ajustamento nos escalões; e ajustamento nas isenções de IRS;

4 – Repor o quociente familiar, permitindo que os rendimentos das famílias passem a ser divididos por todos os membros que estejam a seu cargo;

5 – Não tributação do trabalho extraordinário;

6 – Isenção de IRS nas quantias investidas na economia, que só serão tributadas quando o valor regresse ao agregado (investimento em bolsa, planos de poupança, capital social de PME ou mesmo em fundo maneio da empresa, e que só serão tributados quando o valor regressar ao agregado, não havendo distorções entre consumo e poupança) – tributa-se assim o rendimento gasto, não o rendimento investido ou poupado;

7 – Não englobamento dos rendimentos de estudantes até 25 anos que trabalham em part-time;

8 – Redução da taxa de IRS aplicada ao arrendamento tradicional para 23%;

9 – Despesas de com serviços de enfermagem e outros serviços auxiliares ao cuidado com idosos e doentes acamados deverão poder ser deduzidas à coleta do IRS;

10 – O valor das taxas a cobrar na tabela de IRS inferiores às taxas normais. Seria desejável que estas taxas pudessem progressiva e faseadamente ser reduzidas para quem resida ou venha a residir no interior;

11 – Os custos de transporte, desde a gasolina, os bilhetes de comboios ou as portagens, possam ser deduzidos à coleta por parte dos contribuintes que habitem no interior;

12 – Para o trabalhador as suas contribuições serão abatidas em matéria coletável para efeitos do IRS;

13 – IRS inferior à taxa normal, deduzindo igualmente despesas com transportes.

PCP/Coligação Democrática Unitária

1 – Aprofundar a progressividade do imposto; elevação do mínimo de existência e redução das taxas para os baixos e médios rendimentos; criação de taxas de 65% e de 75% para rendimentos coletáveis superiores a 152 mil Euros e a 500 mil Euros anuais (que se aplicam aos montantes que excedem estes valores);

2 – Englobamento obrigatório de todos os rendimentos em sede de IRS acima dos 100 mil Euros.

PAN – Pessoas, Animais, Natureza

1 – Deduzir à coleta, em sede de IRS, as despesas feitas com o investimento na proteção das propriedades florestais, limitado a um teto máximo proporcional à natureza da propriedade ou sua dimensão;

2 – Criar uma nova categoria de dedução à coleta em sede de IRS designada “Sustentabilidade”, com teto máximo de € 500 para as despesas com a aquisição de bicicletas, painéis solares, entre outros, no montante correspondente a 15% do valor suportado, bem como a totalidade do investimento na reparação de bens de uso pessoal e doméstico;

3 – Deduzir à coleta, em sede de IRS, despesas relativas a alimentos produzidos em modo biológico;

4 – Alargar a dedução à coleta, em sede de IRS, na categoria de despesas de saúde, de gastos com Serviços de Psicologia a qualquer área de intervenção e não apenas na área da Psicologia Clínica;

5 – Reformular os escalões de IRS para uma maior justiça fiscal e rever o Mínimo de Existência para €10 000 anuais;

6 – Reforçar a poupança das famílias e os planos poupança-reforma (PPR) através do reforço dos benefícios fiscais concedidos, em sede de IRS, a pequenos aforradores na sua aplicação, quer em PPR privados quer no regime público de capitalização;

7 – Redução da taxa liberatória para 20% sobre os rendimentos prediais em sede de IRS, logo no contrato inicial com duração entre 5 e 10 anos;

8 – Reduzir os encargos com a emissão de certificados de eficiência energética, através da dedução à coleta, em sede de IRS, em 70% e até ao limite de € 150 das despesas com o segundo certificado de eficiência energética, após obras de reabilitação ou de renovação;

9 – Assegurar uma maior abrangência e aumento do valor das despesas dedutíveis em sede de IRS com os animais de companhia devidamente registados no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC);

10 – Possibilitar a dedução, em sede de IRS, dos donativos efetuados às associações zoófilas equiparadas a IPSS;

11 – Possibilitar o preenchimento automático das despesas com animais de companhia dedutíveis em sede de IRS através da associação do microchip do animal ao número de contribuinte do seu detentor, assegurando para o efeito a articulação entre o Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC) e o Portal das Finanças.

Iniciativa Liberal

1 – Taxa única de IRS: 15%: (I)Para evitar impacto orçamental imediato, e ainda assim beneficiar do efeito da simplificação, poderá ser introduzida inicialmente uma taxa de 20% a ser reduzida em 1 ponto percentual por ano nos 5 anos seguintes; (II) A taxa única aplicar-se-ia a todos os rendimentos e para todos os contribuintes de forma igual; (III)Seriam eliminadas todas as deduções e benefícios fiscais em sede de IRS, (IV) Todo o imposto sobre rendimento seria retido na fonte, eliminando a necessidade de a maioria dos contribuintes preencher declaração de IRS; (V) Até ao reequilíbrio do mercado de trabalho, os rendimentos do trabalho por conta de outrem ficariam isentos de imposto até ao valor de 650€);

2 – Eliminação da dupla tributação dos rendimentos de capital;

3 – Propor que a receita fiscal decorrente das políticas de descarbonização seja contabilizada individualmente para cada contribuinte e dê origem a um abate à coleta no IRS;

4 – Isenção de IRS no rendimento salarial do trabalhador do sector privado correspondente à diferença entre o horário semanal de trabalho do público e do privado (neste momento, 12,5% para os trabalhadores com horário semanal de trabalho de 40 horas).

IMPOSTOS PARA AS FAMÍLIAS: FORTUNA E SUCESSÕES (IMI, heranças, património)

Partido Social Democrata

1 – Eliminação do Adicional ao IMI e redução para 0,25% do limite inferior do intervalo da taxa de IMI aplicável a prédios urbanos.

Bloco de Esquerda

1 – Criar um imposto sobre doações e heranças, incluindo património mobiliário ou outras formas de ativos líquidos, com valor superior a 1 milhão de euros. A taxa a aplicar deverá ser de 25% para heranças acima de 2 milhões de euros, e de 16% entre 1 e 2 milhões de euros;

2 – Criar o imposto de solidariedade sobre as grandes fortunas, que incide sobre o património global dos sujeitos passivos cuja fortuna seja superior a 2 000 salários mínimos nacionais. O imposto estrutura-se da seguinte forma: (i) Valor patrimonial entre 2 000 e 2 500 salários mínimos nacionais, 0,6%; (ii) Entre 2 500 e 4 000 salários mínimos nacionais, 0,8%; (iii) Entre 4 000 e 8 000 salários mínimos nacionais, 1%; (iv) Mais de 8 000 salários mínimos nacionais, 1,2%;

3 – Um imposto específico sobre o consumo de bens e serviços de luxo, como são exemplo algumas joias, automóveis ou barcos, ou utilização de campos de golfe.

PCP/Coligação Democrática Unitária

1 – Imposto extraordinário sobre o património mobiliário de elevado valor (quotas, ações, títulos, depósitos e outros instrumentos financeiros);

PS, CDS, PAN e Iniciativa liberal não têm propostas nesta área.