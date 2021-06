Alcançado acordo de princípio que obriga multinacionais a revelarem os impostos que pagam

O ministro português da Economia, Pedro Siza Vieira, que forçou a um acordo ainda durante a presidência portuguesa da União Europeia. © ANTONIO PEDRO SANTOS/LUSA

É mais um passo no sentido de obrigar as multinacionais a divulgarem informação sobre os impostos pagos e os rendimentos obtidos em cada Estado-membro da União Europeia. Segue-se a avaliação política para eventual aprovação de uma diretiva.

O colégio de comissários aprovou em meados do mês de maio uma comunicação ao Conselho e ao Parlamento Europeu para a transparência fiscal, obrigando as multinacionais a revelarem dados sobre o rendimento obtido e a taxa de imposto efetivamente paga em cada território. Para já, há um acordo de princípio conseguido ainda durante a presidência portuguesa da União Europeia (UE).

A informação foi anunciada na conta oficial da presidência portuguesa no Twitter.

#CbCR: #EU2021PT O @EUCouncil chegou a um acordo provisório com o @Europarl_PT sobre a Proposta de Diretiva sobre a divulgação de informações de imposto. O texto acordado exige que multinacionais divulguem publicamente informações sobre os rendimentos em cada Estado Membro pic.twitter.com/d4NT7dZSM8 - 2021Portugal.eu (@2021PortugalEU) June 1, 2021

Pouco depois, a presidência portuguesa da UE divulgou um comunicado dando conta do acordo provisório. "A evasão fiscal e o planeamento fiscal agressivo das grandes empresas privam os países da UE de mais de 50 mil milhões de euros de receitas por ano", afirmou o ministro português da Economia Pedro Siza Vieira, citado na nota.

"Estas práticas são facilitadas pela ausência de qualquer obrigação de as grandes empresas reportarem onde têm os seus lucros e quando pagam de imposto na UE numa base país a país", sublinhou o governante, acrescentando que "é mais crucial do que nunca exigir uma transparência financeira significativa em relação a tais práticas", quando a Europa tenta recuperar da crise pandémica.

"É nosso dever assegurar que todos os intervenientes económicos contribuem com a sua quota-parte justa para a recuperação económica", frisou Siza Vieira.

A evasão fiscal e o planeamento fiscal agressivo das grandes empresas privam os países da UE de mais de 50 mil milhões de euros de receitas por ano

A presidência portuguesa anunciou a 25 de fevereiro ter alcançado apoio "por larga maioria" no Conselho da UE para avançar na diretiva europeia de relatórios públicos país por país, que visa obrigar multinacionais a publicar informações sobre onde obtêm lucros e pagam impostos.

O objetivo é reforçar o escrutínio público dos impostos sobre o rendimento das multinacionais que desenvolvem a sua atividade na UE para fomentar a transparência e a responsabilidade das empresas.



A proposta, da Comissão Europeia, estava bloqueada desde 2016, para que estas regras se apliquem a empresas ativas no mercado único, que tenham presença permanente na UE e com receitas anuais superiores a 750 milhões de euros por ano.



Segundo os dados de Bruxelas, a evasão fiscal das empresas na Europa custa aos países da UE cerca de 50 a 70 mil milhões de euros por ano.

Se a diretiva for adotada, os Estados-membros terão dezoito meses para a transpor para o direito nacional. Quatro anos após a data da sua transposição, a Comissão apresentará um relatório sobre a aplicação da diretiva.

"O texto provisoriamente acordado será agora submetido aos órgãos competentes do Conselho e do Parlamento Europeu para aprovação política", refere o comunicado da presidência portuguesa. Se tal acontecer, o Conselho adotará a sua posição e o Parlamento Europeu deverá então aprovar a posição do Conselho e a diretiva será considerada adotada.

Notícia atualizada às 20h40 com citação do ministro da Economia