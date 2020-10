Apoios extraordinários da covid também contam para o IRS

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão (D), acompanhado pelo secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes (E), à chegada para a sua audição perante a Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República, em Lisboa, 15 de julho de 2020. © TIAGO PETINGA/LUSA

Os apoios extraordinários que as famílias receberam por causa da pandemia de covid-19 também entram para o cálculo do IRS a liquidar em 2021 e caso no próximo ano existam novos apoios, também se aplica esta interpretação do fisco, avança o jornal "Público" (acesso pago).

De acordo com o diário, a Autoridade Tributária (AT) considera estes apoios da Segurança Social como rendimentos do trabalho, estando sujeitos ao pagamento do imposto.

O jornal adianta ainda que caso existam novos apoios extraordinários em 2021, deverá prevalecer este entendimento.