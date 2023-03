BE acusa Governo de se "ajoelhar perante interesses"

O deputado do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares © TIAGO PETINGA/LUSA

O BE acusou hoje o Governo de "ajoelhar perante os interesses daqueles que têm lucrado abusivamente" em Portugal uma vez que não teve a "coragem de tabelar preços" no "acordo de cavalheiros" sobre os alimentos com IVA zero.

Em declarações aos jornalistas após a assinatura do pacto para a estabilização e redução de preços dos bens alimentares entre o Governo, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) e a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, acusou o executivo de "falhar no essencial" já que fez "um acordo com aqueles que têm abusado dos preços no nosso país".

"Tanto suspense sobre esta medida resultou no Governo ajoelhar perante os interesses daqueles que têm lucrado abusivamente ao rejeitar a coragem de tabelar preços", criticou.

Segundo Pedro Filipe Soares, este pacto hoje assinado pelo primeiro-ministro é "um acordo de cavalheiros com a mesma grande distribuição que tem ganho lucros milionários à custa do empobrecimento do país".

"É o reconhecimento da falta de coragem do Governo para defender as famílias, para defender o poder de compra e mais um sinal de que, quando o Governo disse que aceitava o empobrecimento pela perda do salário, estava também a aceitar a desigualdade, em que uns tudo podem e outros tudo têm que pagar. Isso para o Bloco de Esquerda é inaceitável", condenou.

O bloquista criticou ainda o Governo por rejeitar "colocar preços máximos e tabelar preços para garantir o abuso, mantendo a liberdade de atuação à grande distribuição".

A aplicação de uma taxa de 0% de IVA num cabaz de 44 produtos alimentares essenciais e o reforço dos apoios à produção vão custar cerca de 600 milhões de euros, anunciou hoje o primeiro-ministro.

Segundo António Costa, o Conselho de Ministros vai reunir-se hoje para aprovar a proposta de lei de redução do IVA sobre os bens alimentares, contando com o empenho dos partidos para a sua tramitação rápida.