BE muda voto e viabiliza proposta do PSD para fundo de trespasse de barragens da EDP

Miranda do Douro, 18/03/2016 - Roteiro pela terra fria transmontana no concelho de Bragança. Barragem de Picote. (Octavio Passos/Global Imagens) © Octavio Passos/Global Imagens

O PSD conseguiu ver viabilizada a proposta para a criação de um fundo para agregar as receitas do IVA e do IRS da concessão das barragens bem como do Imposto de Selo sobre o trespasse aos franceses da Engie e que poderá gerar uma receita de 110 milhões de euros.

"A proposta de alteração legislativa que se apresenta não tem nenhum impacto na receita fiscal do Estado nem das contas consolidadas das administrações públicas", garantem os sociais-democratas, uma vez que se trata de "transferir" receita do Estado central para os municípios.

"O volume da receita prevista com a realização do negócio é de cerca de 110 milhões de euros, correspondentes à aplicação da taxa do imposto, de 5%, sobre o valor tributável anunciado da transmissão dos direitos de concessão", defende o PSD, pretendendo que seja receita dos municípios onde se localizam as barragens.

Em causa a participação dos municípios nas receitas do IVA e do IRC previstas, bem como do IMI. O PSD entende que os valores cobrados devem peretencer às autarquias onde é feita a exploração e não onde é a sede das conceccionárias.

Os municípios de Alijó, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Murça, Torre de Moncorvo e Vila Flor, seriam os beneficiários deste fundo.

A proposta agora aprovada determina ainda que enquanto não forem transferidas as verbas para estes municípios, será o Estado a assegurar "a sua transferência para o Fundo na data da sua transferência para os Municípios que são os atuais titulares ou, não estando a ser liquidado o imposto, na data em que o seria, se essa liquidação estivesse a ser efetuada", lê-se na norma.

O ponto cinco da proposta que previa a criação deste fundo com natureza de fundação pública foi chumbado.