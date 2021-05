Benefício com residentes estrangeiros "custa" quase 800 milhões

Portim‹o-28/07/2016- Reportagem para tema de CAPA da Evas›es sobre o Algarve cart‹o de postal na zona central da regi‹o, entre Arma‹o e Carvoeiro. Praias de rochas e grutas que s‹o a imagem de marca do Algarve para os turistas. AlŽm das praias em si (e grutas), dar a conhecer as melhores esplanadas, a gastronomia, artesanato, alojamento e tradi›es daquela zona. CARVOEIRO. (Paulo Spranger/Global Imagens) © Paulo Spranger /Global Imagens

Já se sabia que tinha sido o melhor ano em termos de adesão desde a criação do regime de residentes não habituais (RNH), mas agora, os dados da Autoridade Tributária (AT) revelam o valor do benefício atribuído pelo Estado.

Os dados estatísticos divulgados pelo fisco mostram que em 2019, o "custo" para os cofres públicos atingiu os 770 milhões de euros, o valor mais elevado de sempre. Os benefícios fiscais são receita de que o Estado abdica. Neste caso, com o objetivo de incentivar a vinda dos chamados "cérebros" e pensionistas com elevada capacidade financeira através de uma taxa de IRS reduzida ou com total isenção.

Face a 2014, quando existem dados disponíveis, o valor do benefício fiscal atribuído aos RNH foi multiplicado por sete.

Em 2019, estavam em Portugal ao abrigo deste regime cerca de 42 mil pessoas, com mais 11 739 novas adesões face ao ano anterior, de acordo com os mais recentes dados do Ministério das Finanças. No final do ano passado, o número de RNH já totalizava 51 903 desde o arranque do programa.

Criado em 2009 (e reformulado em 2012), o regime do RNH dá aos trabalhadores com profissões consideradas de elevado valor acrescentado a possibilidade de beneficiarem de uma taxa especial de IRS de 20% e aos reformados com pensões pagas por outro país a possibilidade de gozarem de isenção do pagamento de IRS. Desde o Orçamento do Estado para 2020 que os pensionistas que adquiram este estatuto passam a pagar uma taxa de 10%.

Cada residente não habitual pode beneficiar deste regime fiscal durante um período máximo de dez anos, não renovável.

Por nacionalidades, os dados referentes a 2020 indicam que os franceses lideram, com destaque, as inscrições de RNH, com um total de 9371 adesões, segundo informações prestadas pelo Ministério das Finanças. Os britânicos e irlandeses, com 6748, acompanhados de perto pelos brasileiros (6623). No top cinco, encontram-se também portugueses (5102), já que este regime fiscal está aberto a todos os cidadãos que não tenham sido tributados em Portugal, como residentes fiscais, nos cinco anos anteriores à adesão, e italianos (5054).

Outros benefícios

Ao todo, o Estado abriu mão de mais de 1,3 mil milhões de euros em 2019 com benefícios fiscais em sede de IRS. Neste conjunto destaca-se o regime para as pessoas portadoras de deficiência com 394 milhões de euros, um acréscimo de 6,8% face a 2018. Estes benefícios são atribuídos, por norma, a todos aqueles que possuírem um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Por exemplo, 15% do rendimento bruto fica excluído de tributação.

Também os planos poupança reforma (PPR) tiveram um benefício de 65 milhões de euros, um acréscimo de 12% face a 2018.