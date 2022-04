Carga fiscal sobre os portugueses atingiu 75,6 mil milhões de euros em 2021

Lisboa, 12/04/2016 - Fachada do departamento de finanças do bairro de Alvalade em Lisboa, fotografada esta tarde, horas depois de elementos da Polícia Judiciária terem feito buscas aquela repartição da Autoridade Tributária e Aduaneira. A PJ levou a cabo uma operação de investigação de corrupção ativa e passiva para ato ilícito, recebimento indevido de vantagem e falsidade informática são os crimes em causa nesta operação "Tax Free" em que foram detidas 15 pessoas, incluindo funcionários do Fisco, informou a PJ. ( Gustavo Bom / Global Imagens ) © Gustavo Bom / Global Imagens

A carga fiscal cresceu 7,1% em 2021, em termos nominais, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira. Ou seja, este valor indica que o volume de impostos pagos pelos contribuintes portugueses totalizou 75,6 mil milhões de euros, o equivalente a 35,8% do produto interno bruto (PIB) do ano anterior.

Há um ano, a carga fiscal correspondia a 35,3% do PIB, o que significa que o peso dos impostos na carteira dos contribuintes cresceu 0,5 pontos percentuais.

De acordo com o INE, "a receita com impostos diretos subiu 2,2%, refletindo sobretudo a evolução da receita do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), que cresceu 5,7%". Acrescem as contribuições sociais efetivas que registaram uma subida de 6,9%, o que reflete "o crescimento do emprego remunerado e a subida do salário mínimo", que influenciaram as receitas em sede de IRS.

"Tal como verificado em 2020, as medidas de proteção do emprego, das remunerações e da retoma progressiva de atividade, explicam também a evolução positiva da receita do IRS e das contribuições sociais", adianta o INE.

Por outro lado, a receita do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) - os impostos cobrados às empresas - caiu 6,6%.

