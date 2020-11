Código QR nas faturas antecipa benefícios fiscais para PME

Código QR será utilizado para programa IVAucher. © Fotografia retirada do Pixabay.

O código QR nas faturas vai servir para as micro, pequenas e médias empresas anteciparem benefícios fiscais em 2021. A proposta de alteração para o Orçamento do Estado para 2021 foi apresentada pelo PS. O partido defende que este código apenas seja obrigatório nas faturas a partir de 2022, refere o Jornal de Negócios desta terça-feira.

Os benefícios fiscais - em função do lucro tributável em IRC ou em IRS cm contabilidade organizada - serão maiores quanto mais cedo forem contabilizadas as despesas com a compra de bens e serviços para introduzir o código QR nas faturas.

As despesas serão contabilizadas em 140% se as compras forem feitas até ao final de março de 2021; 130% até ao final de junho de 2021; 120% até ao final de 2021.

Os socialistas também pretendem adiar, para 2022, a entrega da nova Informação Empresarial Simplificada, através do ficheiro SAF-T, uma medida que tem vindo, aliás, a ser sucessivamente adiada e que obriga a investimentos por parte das empresas para a respetiva implementação.