Consultora defende mecanismo de reembolso para PME sem coleta de IRC

Paulo Reis, diretor-geral da FI Group © DR

A pouco mais de uma semana da entrega da proposta do Orçamento de Estado para 2023 na Assembleia da República, a consultora FI Group tem já um conjunto de propostas em sede de IRC para, por um lado, reforçar a tesouraria das pequenas e médias empresas (PME) que não pagam imposto, e, por outro, aliviar a carga fiscal das empresas que invistam em Investigação e Desenvolvimento (I&D) e em inovação tecnológica. As medidas já foram entregues aos grupos parlamentares e à secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, que é tutelada pelo secretário de Estado António Mendonça Mendes.

No seguimento da proposta de Acordo de Competitividade e Rendimentos que o governo entregou aos parceiro sociais, e na qual estão inscritas reduções seletivas de IRC para empresas que aumentem salários, contratem e invistam em I&D, a FI Group apresentou ao Dinheiro Vivo algumas soluções que podem materializar essa baixa seletiva do imposto.

Para as PME, a consultora defende a criação de um mecanismo de reembolso para empresas sem coleta de IRC. Neste momento, "muitas PME não usufruem do benefício fiscal porque não têm imposto a pagar, então esse benefício fica retido como reserva fiscal durante oito anos", explica ao Dinheiro Vivo o diretor-geral da FI Group, Paulo Reis. O "objetivo é reembolsar já as PME, com algumas condicionantes, de forma a reforçar a tesouraria dessas empresas para que possam investir", defende Paulo Reis.

Na proposta do Acordo de Rendimentos, o governo estabeleceu como meta "o reforço das condições do Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE)". Neste âmbito, a FI Group defende um aumento de 32,5% para 40% da dedução da despesa em I&D. Atualmente é possível abater 32,5% da despesa em I&D realizada no ano corrente, podendo haver um incremento para 50% face à média dos dois exercícios anteriores até a um máximo de 1,5 milhões de euros. O diretor-geral da FI Group considera que "dá maior previsibilidade às empresas se se aumentar a taxa base anual para 40%".

A consultora propõe ainda "alargar o SIFIDE a atividades de Inovação Tecnológica" permitindo que 25% dos gastos nesta área possam ser abatidos em sede de IRC, tal como acontece em Espanha. "Em Portugal, as despesas em inovação tecnológica, como o desenvolvimento de plataformas que melhorem a eficiência energética, não são dedutíveis", realça Paulo Reis.

A FI Group defendem também o alargamento "do acesso ao SIFIDE, com uma taxa de 12%, a investimentos na área da transição energética para acelerar a descarbonização e a inovação na área do hidrogénio, por exemplo, tal como existe em Espanha".

Na senda da valorização académica dos trabalhadores, a consultora defende uma dedução de 200% dos custos com pessoal que esteja a tirar doutoramento. Para além disso, é proposto uma isenção de 80% da TSU (Taxa Social Única) relativa a salários de académicos ou investigadores "para promover e acelerar a integração destes profissionais no tecido empresarial".

O diretor-geral da consultora considera que "o impacto orçamental destas medidas será neutro". "O Estado pode, numa primeira fase, arrecadar menos imposto, mas depois vai receber por via dos aumentos salariais, do aumento do investimento e das vendas das empresas, o que irá potenciar o crescimento económico".

A FI Goup é uma multinacional sediada em Espanha presente em quase todo o mundo que ajuda as empresas a obter benefícios fiscais e financiamento público. Em Portugal tem mil clientes e, a nível global, 14 mil. "Dada a experiência que a FI Group tem com os vários regimes fiscais, a nível mundial", Paulo Reis considera que as propostas apresentadas pela consultora vão no sentido de "tornar Portugal um país mais atrativo e competitivo",