Contabilistas surpreendidos com a manutenção de "big brother" fiscal das empresas

Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, garante que vai bater-se pela revogação da atual lei. © Leonardo Negrão / Global Imagens

A Ordem dos Contabilistas Certificados diz ter ficado surpreendida com o resultado da votação desta quarta-feira no parlamento, que manteve o chamado "big brother" fiscal para as empresas, garantindo que vai continuar a bater-se pela revogação deste regime.

"Esta votação, em sede da Assembleia da República, é uma lamentável surpresa para a Ordem", começa por indicar um comunicado da bastonária Paula Franco, sublinhando que "ao longo das últimas semanas, nas constantes e permanentes negociações com os vários grupos parlamentares, acreditávamos na desejada rejeição daquela obrigação", indica a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC).

As propostas do PSD, PCP e CDS para revogação da lei que obriga ao envio anual para o fisco do ficheiro SAF-T da contabilidade das empresas foi chumbada com os votos contra do PS e do PAN, mas a abstenção do Bloco de Esquerda acabou por ser decisiva para manter a atual legislação. "A proposta teve apenas os votos favoráveis do PCP, PSD e CDS-PP. O voto contra do PS e abstenção do BE foram suficientes para evitar a passagem das propostas de revogação", lamenta a OCC.

Desde o início que este regime foi alvo de duras críticas uma vez que disponibiliza todos os dados das empresas e levou a alterações para que a informação fosse encriptada para acesso por parte do fisco.

A proposta do PCP mantinha o envio de informação, mas apenas um resumo. Essa iniciativa foi aprovada na generalidade, apenas com os votos contra o PS e do PAN. A votação desta quarta-feira chumbou este e os projetos do PSD e do CDS que revogavam a lei.

Os contabilistas prometem tudo fazer para evitar que o regime seja implementado tal como está. "Apesar da votação de hoje, o processo ainda não terminou", sublinha a bastonária Paula Franco. "Tal como sempre dissemos, o SAF-T, tal como hoje existe, não é viável técnica e juridicamente. Por isso, continuaremos a trabalhar junto do governo e Assembleia da República para que o projeto seja alterado", promete, indicando que para já "será necessário suspender a entrada em vigor do SAF-T e, de seguida, repensar o projeto, salvaguardando os interesses dos contribuintes e contabilistas."

A entrada em vigor já foi adiada para 2022 e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já admitiu um novo adiamento.