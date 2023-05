Contrabando de tabaco e fraude fiscal de 7 milhões de euros levam à realização de 30 buscas

Contrabando de tabaco e fraude fiscal de 7 milhões de euros leva à realização de 30 buscas. © Leonardo Negrão/Global Imagens

Uma investigação sobre contrabando de tabaco e fraude fiscal, no valor de sete milhões de euros, levou à realização nesta quinta-feira de 30 buscas nos distritos de Lisboa, Setúbal, Faro, Porto, Coimbra, Braga e na região da Madeira.

Segundo uma nota informativa do Ministério Público (MP), neste inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal estão em causa "suspeitas de introdução em Portugal de elevadas quantidades de tabaco, com origem em Marrocos, sem o pagamento dos impostos devidos, cujo valor ascende a cerca de sete milhões de euros.

As trinta buscas efetuadas, domiciliárias e outras, visaram investigar "factos suscetíveis de constituir crimes de introdução fraudulenta no consumo, de contrabando e de fraude fiscal".

Não são mencionadas quaisquer detenções na nota do MP.

A investigação contou com a coadjuvação do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa da Unidade de Ação Fiscal da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Direção de Serviços Antifraude Aduaneira da Autoridade Tributária (AT).

Nas diligências participam cerca de 80 militares da GNR, cerca de 20 inspetores da AT e duas equipas da Polícia de Segurança Pública (PSP).