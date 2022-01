Contribuintes com dívidas fiscais têm até 31 de janeiro para pedir revisão de prestações

António Mendonça Mendes, Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Jornal de Negócios escreve nesta quinta-feira, 6 de janeiro, que os contribuintes que tenham dívidas ao Fisco, e que estejam a pagá-las em prestações no âmbito de um processo de execução fiscal, podem pedir um aumento do período de pagamento até aos cinco anos. Isto independentemente do valor em dívida e desde que estejam a enfrentar uma situação financeira difícil devido à pandemia de covid-19.

Para isso, os contribuintes em causa têm até ao dia 31 de janeiro para entregar junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) o necessário requerimento para pedir esse aumento do número de prestações.

Este regime, segundo o jornal, foi criado no âmbito da atual situação de pandemia e vai aplicar-se, desde logo, aos processos de execução fiscal instaurados entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022. A lei prevê também que os devedores com planos prestacionais em processos de execução fiscal já em curso possam igualmente requerer ao fisco a sua aplicação, segundo a mesma fonte.