Covid-19. Empresas que façam donativos ao Estado mantêm benefícios fiscais até ao final do ano

António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto d dos Assuntos Fiscais © NUNO PINTO FERNANDES/ Global Imagens

As empresas que façam donativos a organismos públicos envolvidos no combate à covid-19 mantêm os benefícios fiscais e a isenção de Imposto de Selo até ao final do ano.

Um despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, datado do passado dia 30 de outubro, determina que as regras que estavam em vigor até ao final de outubro são prorrogadas até 31 de dezembro, permitindo que as empresas possam inscrever no IRC as despesas que tiveram como custo ou perdas do exercício em valor correspondente a 140%.

Aplicam-se assim todos os benefícios fiscais previstos no Estatuto do Mecenato para donativos de caráter social concedidos ao Estado, Regiões Autónomas e autarquias e qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos. Para efeitos de Imposto do Selo, não são sujeitos os donativos efetuados nos termos da Lei do Mecenato.

Os bens doados podem ser entregues junto dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) hospitais EPE que terão de emitir um comprovativo da doação.

As empresas já podiam fazer donativos ao Estado, mas os SPMS que têm recebido donativos como máscaras, ventiladores e outros, não eram considerados pela Autoridade Tributária como desenvolvendo "uma atividade de gestão pública e que se rege pelo direito público".

Com um despacho do secretário de Estado, António Mendonça Mendes, de abril deste ano, permitiu ultrapassar este obstáculo.

Agora, esta regra é prolongada até ao final deste ano.