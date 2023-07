Declarações de IRS de 2022 entregues dentro do prazo aumentam para quase 6 milhões

Ministro das Finanças, Fernando Medina © EPA/JOSE SENA GOULAO

A campanha de IRS de 2022 terminou, em 30 de junho, com quase seis milhões de declarações entregues, um aumento de 245.648 submetidas dentro do prazo, face ao ano passado, informou o Ministério das Finanças.

"Até 30 de junho de 2023, o último dia do prazo de entrega das declarações de IRS referentes aos rendimentos de 2022, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já tinha recebido 5.970.244 declarações", informou o Governo, em comunicado, acrescentando que "face ao ano passado, registaram-se mais 245.648 declarações entregues dentro do prazo".

Segundo a AT, 30% das declarações foram submetidas através do IRS automático e 70% de forma manual.

A análise e liquidação das declarações continua nos próximos meses, refere o Ministério das Finanças.

Até 04 de julho, a AT tinha liquidado mais de 5,2 milhões das declarações entregues até àquele dia, o que representa quase mais 100.000 do que em igual período da campanha do ano passado.

Daquelas, cerca de 2,7 milhões corresponderam a reembolsos de IRS, num valor total de cerca de 2.770 milhões de euros, mais cerca de 149 milhões de euros quando comparado com o ano passado.

Foram ainda emitidas cerca de 940.000 notas de cobrança, num total de cerca de 1,8 milhões de euros, sendo as restantes nulas, ou seja, não havendo lugar a reembolso ou pagamento de IRS.

O prazo médio de pagamento de todos os reembolsos efetuados por transferência bancária situou-se nos 19,5 dias, sendo que os contribuintes que entregaram o IRS automático beneficiaram de um prazo médio de pagamento de reembolso de 16 dias.