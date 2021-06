Empresas vão ter mais duas semanas para entregar o IRC

Calendário pode novamente ser ajustado, admite despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. © Paulo Spranger

O Ministério das Finanças voltou a ajustar o calendário para entrega do IRC, prorrogando o prazo até ao dia 16 de julho, sem qualquer penalização ou acréscimos, de acordo com um despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, divulgado esta quarta-feira.

Em causa está a declaração do Modelo 22, referente à tributação de 2020, cujo calendário já tinha sido ajustado num anterior despacho de António Mendonça Mendes, com o prazo a ser prorrogado de 30 de maio para 30 de junho. As empresas ganham agora mais duas semanas para a entrega da declaração de IRC.

Além deste imposto, o secretário de Estado prorrogou também o prazo de entrega da Informação Empresarial Simplificada (IES/DA) que passa de 15 de julho para o dia 22. A mesma data é agora para a entrega do processo de documentação fiscal e do processo de documentação respeitante à política adotada em matéria de preços de transferência.

No despacho conhecido nesta quarta-feira, Mendonça Mendes justifica esta prorrogação com os efeitos da pandemia de covid-19 na atividade económica "em particular na dimensão das condições de cumprimento das obrigações fiscais por parte dos cidadãos e das empresas".

O secretário de Estado lembra ainda que, "se procedeu a uma adaptação do calendário fiscal num horizonte temporal o mais alargado possível, conferindo previsibilidade para os cidadãos e empresas, bem como condições de adaptação atempada dos sistemas de informação da Autoridade Tributária e Aduaneira", acrescentando que, já no ano passado, decidiu pela prorrogação do calendário fiscal que "pode e tem vindo a ser objeto de revisão pontual sempre que se verifique a existência de circunstâncias relevantes."