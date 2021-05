Famílias tiveram alívio superior a 4 mil milhões no IRS de 2019

Despesas gerais e familiares e os filhos continuam a ser as deduções que mais aliviam o IRS das famílias. © Jorge Amaral/Global Imagens

É a forma mais direta para que as famílias paguem menos IRS na hora de acertar contas com o fisco. As deduções à coleta têm vindo a subir nos últimos anos e em 2019 voltaram a ser um importante fator de alívio para os contribuintes portugueses.

As estatísticas da Autoridade Tributária (AT) divulgadas esta semana revelam que há dois anos, "o total das deduções à coleta ascendeu a 4125 milhões de euros, o que corresponde a 31,88% do IRS liquidado", refere a AT na nota que acompanha o dossier estatístico de IRS 2017-2019.

É a primeira vez que o montante ultrapassa os 4 mil milhões de euros. É receita de que o Estado abdica a favor das famílias. Neste bolo cabem as despesas com saúde, educação, habitação, lares, IVA com fatura, pensões de alimentos, entre outros.

Face a 2018, regista-se um aumento de 4,5% no montante de qual o fisco "abre mão". Foram mais 178 milhões de euros que aliviaram o imposto a pagar.

Despesas gerais ganham

Na lista dos benefícios com maior expressão para alívio do IRS, as despesas gerais e familiares surge no topo com quase 1,5 mil milhões de euros. Esta dedução que dá um desconto fiscal até 250 euros mediante a indicação do número de contribuinte representou mais de um terço dos 4,1 mil milhões. "Deste montante global, 36,21% respeitam à dedução relativa a despesas gerais e familiares", refere a AT na nota estatística.

Mas os filhos também deram um importante contributo às famílias para pagarem menos imposto. As "deduções personalizantes" com dependentes ascendeu a quase mil milhões de euros (998 milhões), representando 24,2% do total do benefício atribuído em 2019. Fazendo contas mais finas, nesse ano, cada agregado teve um desconto médio de 797 euros à conta dos filhos. Os dados da AT não permitem uma análise mais detalhada da situação por tipo de agregado.

Mas além dos filhos, as tais "deduções personalizantes" também aliviam o IRS para as famílias com os pais a cargo, afilhados civis e filhos em guarda conjunta. Neste conjunto coube um desconto de 23,8 milhões de euros, que representa menos de 1% do total de deduções.

No ranking das despesas que deram maior alívio, surge a saúde com 526 milhões de euros, ou seja, 13% do montante total. Para as despesas com educação foram 294 milhões de euros e para a habitação 193 milhões de euros. As pessoas com deficiência tiveram uma dedução de 307 milhões de euros.